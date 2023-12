Entre tristeza y esperanza pasó la señora Cinthya la Nochebuena y la Navidad en el Hospital General “Doctor Martiniano Carvajal”, en Mazatlán, donde espera que su hija Vanesa, que nació de manera prematura, se desarrolle más para que se la den de alta y se la pueda llevar a su domicilio en Villa Unión.

Sin embargo, al igual que decenas de personas que tienen algún paciente en dicho hospital, ubicado el norte de la Avenida Óscar Pérez Escobosa, no les faltó alimentación pues diferentes instituciones entre religiosas y de beneficencia, hasta un aspirante a la Alcaldía de Mazatlán, acudieron a llevarles cena.

Cinthya dio a conocer que su bebé nació el 6 del presente mes, por lo que desde ese entonces está en observación en dicho hospital sobre su crecimiento y desarrollo, ya que nació a las 28 semanas de gestación.

”Aquí me quedo todos los días, desde ese día para acá me he quedado porque toma pura leche materna”, continuó en entrevista ante este diario.

”Aquí estuvimos (la noche del 24 al 25 de diciembre), aquí cenamos, convivimos, vino mucha gente a dar apoyo, cena, tortas, aguas, dulcecitos, birria, desde como las cuatro en adelante empezaron a dar el apoyo, había mucha gente esperando pacientes, yo creo (unas 200) y a todos se les brindó el apoyo, mucha gente vido a dar apoyo aquí adentro, allá afuera había tamales, había atoles, pollo”.

Precisó que entre quienes llevaron apoyo fue la agrupación religiosa la Viña, el DIF, gente que en otros años tuvo familiares internados en estas mismas fechas en ese hospital ahora acudieron a brindar apoyo.

”Como ayer vino una muchacha y dice yo vengo porque el año pasado me tocó estar aquí en diciembre y dijo que tuvo una niña, pero ya se le había muerto la niña, pero de todos modos ella prometió venir a dejar un apoyo, trajo juguetes y dulces”, manifestó la vecina de Villa Unión.

Precisó que en su caso le dicen que se necesita tiempo para que su hija se desarrolle, podría ser un mes o dos meses, por lo que ahí estará para darle leche materna.

”Fue triste (la Nochebuena y la Navidad), pero a la vez aquí estamos dándole para adelante porque sin la familia, yo tengo dos hijos aparte y ellos allá y yo acá, qué más quisiera uno estar en familia, pero pues por una parte bien porque estamos bien de salud, con la esperanza que salga bien la niña, se llama Vanesa”.