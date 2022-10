$!Paseantes son retirados de Olas Altas por policías de Mazatlán durante la madrugada

MAZATLÁN._ Durante los primeros minutos de este domingo, elementos del Centro de Atención y Protección al Turista y de la Policía Municipal de Mazatlán retiraron a la gente que se encontraba en Olas Altas, bajo el argumento de no querer a nadie tomando bebidas alcohólicas a esas horas en el lugar.

Cuestionando a los oficiales, ellos dijeron que el operativo es para que no haya gente tomando en el malecón, pero que aunque no estén ingiriendo bebidas alcohólicas, tenían que desalojar el lugar.

“Yo sé que ustedes no están tomando, yo sé, pero el tema es que si alguien los ve, aunque no estén tomando, la gente viene y empieza a tomar. Por años hemos sido permisivos con el tema del alcohol en las calles, no debería de permitirse, pero se les da la oportunidad, pero ahorita ya tienen que retirarse todos de la zona”, dijo un elemento policíaco.

La mayoría de las personas que se encontraban en el lugar aceptó el llamado de los agentes de Seguridad Pública, aunque muchos no estaban de acuerdo, pero los uniformados explicaron que era necesario, también por un tema de seguridad para los vacacionistas.

“La gente se enoja, pero es parte del Bando de Policía y Buen Gobierno de Mazatlán, además, aunque no estén tomando, puede que una persona les haga daño a esta hora y no hay policías que los cuiden”, indicó.

Otro motivo por el cual invitan a retirar a la gente es por la basura que dejan las personas en el lugar, ya que no hay conciencia ambiental al respecto y la playa amanece llena de botellas y envases de bebidas alcohólicas.