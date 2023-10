El 80 por ciento de las comunidades rurales del municipio de Mazatlán resultaron afectadas en el suministro de agua potable tras el paso de la tormenta tropical Norma y se les está apoyando a través de pipas, dijo el gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

Jorge Guadalupe González Naranjo agregó que se espera que en la zona urbana se normalice este día el suministro de agua potable.

“En el transcurso del día de hoy debe quedar ya restablecido el servicio en la zona urbana, sin embargo, en la zona rural sí tenemos mayores afectaciones por la creciente de los arroyos donde se llevó líneas que abastecen a las poblaciones y aparte las tormentas provocaron daños en la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad donde estamos trabajando en conjunto para restablecer el suministro”, añadió González Naranjo.

“Mientras se restablece el servicio, se les está apoyando con pipas... la mayoría de las comunidades están afectadas, estamos hablando de al menos el 80 por ciento, ayer hablaba con gente de Mármol, de Palma Sola, estábamos ahí con El Quelite, con El Habal, con El Chilillo”.

Reiteró que todas las comunidades tuvieron daños de alguna manera ya sea porque el cauce de los arroyos se llevó la línea de conducción del agua potable o por daños a la infraestructura de la CFE.

“Ahorita la recomendación es que no intenten subir ellos la cuchilla porque sí he visto muchos comentarios por ahí de personas desesperadas que dicen bueno hay que me haga el favor de ir a subir la cuchilla, hay que dejar el trabajo para la gente especializada y en este caso la gente especializada es de Comisión Federal de Electricidad”, continuó.

González Naranjo precisó que en el caso de la zona urbana se suspendió el bombeo en la Planta Potabilizadora Miravalles por la turbiedad del agua que venía de la Presa Picachos durante algunas horas, pero ya se restableció el suministro y actualmente aún no llega el líquido a las partes altas del norte de la ciudad, pero se espera que se restablezca totalmente este miércoles.