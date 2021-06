Patronato del Hospital General de Mazatlán presenta proyectos a empresarios de la zona

Para dar sostenimiento a las necesidades básicas con las que cuenta El Hospital General de Mazatlán “Dr. Martiano Carvajal”, el patronato de este centro médico busca nuevos asociados que puedan aportar donativos que den solución a los problemas con los que cuenta el nosocomio.

Por ello, la gerente general de la Institución de Asistencia Privada sin fines de lucro, Berenice Rodríguez, mantuvo una sesión informativa con diversos empresarios del puerto para presentarles los proyectos, metas y objetivos con los que cuenta el patronato.

”Se hace con la intención de sumar esfuerzos, de que conozcan todas las actividades que se realizan dentro del patronato y con ello invitarlos a que participen y tengan actividad altruista dentro del mismo”.

Esto debido a que los recursos que aporta el gobierno del estado no son suficientes, ya que el abasto de medicamentos no es el indicado, el personal de salud no es suficiente y los espacios en donde las familias esperan a sus enfermos, no son óptimos.

”Ocupamos de manera urgente el apoyo con un toldo para todas las personas que están a las afueras del hospital [...] se acercan las lluvias, hay personas que tienen meses ahí y lo que se requieres es ponerles una estructura para que la gente se pueda resguardar

””Y darse cuenta de las actividades en las que pueden participar y cómo pueden participar, pueden ser miembros honorarios, miembros activos, donadores nada más”.

La presentación se llevó a cabo en el restaurante de la Casa Club del Fraccionamiento El Cid, en donde se le hizo la invitación a los empresarios para sumarse a este proyecto altruista que beneficiaría a una gran cantidad de sinaloenses en la zona sur del estado

.En el lugar, los asistentes estuvieron resolviendo dudas, preguntando qué alternativas hay para sumarse y conocer de qué manera transparentarán el uso de recursos.

A lo que la coordinadora respondió que se estarán manejando mediante las plataformas oficiales de acceso a la información y transparencia para que den fé del uso adecuado de los recursos.

En el lugar, estuvieron presentes los empresarios e industriales de diferentes ramos y representantes camarales: Omar Ibarra Nakamichi, Sofía Figueroa de Hernández, Dania Ocegueda Coronel, Helena Larsen Ayala, Bernardo Valadez Urrea, Tobías Ricardo Solorza.

Dora Alicia Sánchez Chávez, Esperanza Kasuga, Elizabeth Peraza, Liz Benítez, Candelaria Ramírez, Juan Carlos Lizárraga, Emilio Hernández Kelly, José Gámez y Lino Suárez.