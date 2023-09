MAZATLÁN._ El Movimiento Democrático Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa se manifestó al interior de la institución en Mazatlán, exigiendo transparencia de recursos.

Así lo muestra un video de más de 04:00 minutos de duración, que se difundió a través de redes sociales el pasado viernes, donde se aprecia a personal docente y administrativo de la UAS, parte del Movimiento Democrático Universitario.

La manifestación tuvo lugar en el patio de la Facultad de Trabajo Social, donde alumnas en su mayoría miraban y escuchaban o filmaban lo que sucedía.

Los participantes en la protesta se apoyaron con lonas acompañadas de imágenes y frases, una donde se expresa “Por una educación gratuita y el derecho al voto de los estudiantes y trabajadores universitarios”, y otra en la que se señala “Fuera corrupción de la UAS. Rector ratero regresa el dinero”.

A través de un megáfono, personal administrativo expresaba “¡700 millones de pesos se han robado, comprobado!”, “¡Fuera el PAS de la UAS!” y “No se dejen manipular”.

“No permitan que sus maestros los saquen a marchar para defender a gente que no se quiere hacer responsable. Ustedes pidan maestros de calidad, clases, que les tengan los horarios, no que no tienen tiempo porque se la pasan echándole porras a un partido. Aquí hay mucha corrupción, muchachas”, expresó una de las manifestantes.