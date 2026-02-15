$!Personal naval participa en acciones de proximidad social durante el Plan de Seguridad del Carnaval Mazatlán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México por conducto de la Cuarta Región Naval, informa que personal naval, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, participa en acciones de proximidad social como parte del Plan de Seguridad implementado con motivo del Carnaval Mazatlán 2026.

De acuerdo con un comunicado, en este contexto, se realizan recorridos marítimos, aéreos y terrestres en zonas de mayor afluencia, como Olas Altas, el Malecón, Valentinos y Plaza Machado, con el objetivo de fortalecer la seguridad y mantener una presencia institucional permanente en beneficio de la ciudadanía y turistas nacionales e internacionales.

Asimismo, antes, durante y después de los eventos socioculturales programados en el Estadio de Beisbol Teodoro Mariscal, se implementan medidas de seguridad preventivas mediante el despliegue de personal naval, binomios caninos y sistemas de aeronaves no tripuladas, con la finalidad de contribuir al mantenimiento del orden y el Estado de derecho.

De igual manera, durante la representación de la tradicional batalla naval y los desfiles de carros alegóricos, se mantiene presencia operativa para garantizar el desarrollo seguro de las actividades programadas.