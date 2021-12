Pese a pandemia, ‘El Químico’ y Cultura anuncian megafestejo para Fin de Año en Mazatlán

MAZATLÁN._ “Bienvenido 2022” será el evento con el cual el Gobierno de Mazatlán cierre sus espectáculos del año 2021. Locales y turistas podrán disfrutar en familia de una festividad que se intentó organizar en el cierre de 2019.

En conferencia de prensa el Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres junto José Ángel Tostado Quevedo, director general del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte dieron los pormenores de lo que será “Bienvenido 2022”.

La celebración se realizará el 31 de diciembre; para ello se instalarán 400 mesas a lo largo de Olas Altas desde el Escudo hasta la Mujer Mazatleca, es decir, se amplía el espacio para que sean distribuidas de mejor manera respetando la sana distancia y los protocolos de salud. Las mesas tendrán un costo de 600 pesos que incluyen mantel y 8 sillas, y su venta se abrirá a partir del lunes 20 de diciembre de 10:00 a 17:00 horas, en las instalaciones del Instituto de Cultura, ubicadas en Avenida Miguel Alemán, número 203, Centro Histórico.

Para amenizar la velada se instalarán tres templetes, el primero en el Venadito donde se presentará el grupo versátil Sentido Contrario y Su Majestad mi Banda el Mexicano como estelar. El segundo templete estará en la Mujer Mazatleca donde se presentará un DJ y un grupo versátil, y el tercer templete estará instalado en el Escudo donde amenizará la noche la Banda Sinaloense y la Falsa Orquesta Cubana.

Los accesos se abrirán a las 8:00 de la noche; las personas tendrán hasta las 10:00 de la noche para hacer válida su reservación.

El Alcalde de Mazatlán dijo que este evento se realizará con la intención que las familias disfruten en grande la celebración de año nuevo.

“Queremos fomentar la unión de la familia; hay familias que no tienen dónde festejar estos eventos, no hacen nada por falta de recursos económicos. Hoy se los ponemos a los ciudadanos sin costo, quien pueda pagar una mesa que bueno y quien no, puede sentarse en todos los lugares que se permiten y divertirse con música y grandes sorpresas”, dijo.

Cabe destacar que, entre las especificaciones para ingresar al festejo, queda prohibido llevar cualquier envase o utensilio de vidrio.

Puede disfrutar sin pagar mesa

El Alcalde de Mazatlán dijo que quien pueda pagar una mesa para este festejo de fin de año y año nuevo que bueno y quien no, puede sentarse en todos los lugares que se permiten y divertirse con música y grandes sorpresas.

La fiesta suspendida

La fiesta que organizaron el Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres y Cultura para despedir el 2019 y recibir al 2020 en Olas Altas tuvo que suspenderse debido a una fuerte lluvia que cayó la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero de esos años.

Todo estaba listo, las decenas de mesas instaladas a lo largo del Paseo Olas Altas y los invitados, incluso medios de comunicación foráneos, pero la lluvia hizo de las suyas.

Aunque el Gobierno municipal informó que sí hubo fiesta y hasta difundió video con gente bailando bajo la lluvia, lo cierto es que cientos de familias tuvieron que recibir el 2020 en sus casas.