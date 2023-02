MAZATLÁN._ Tras una valoración con el director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, Raúl Rico González, se acordó mantener la tarifa de 70 pesos por persona para ingresar al área de Olas Altas durante el Carnaval Internacional de Mazatlán 2023, confirmó el Alcalde Édgar González Zatarían.

“Nosotros lo hemos insistido, la última vez que se cobró el Carnaval se cobró esa cantidad y el tema es que nosotros no tenemos eso como un negocio, simple y sencillamente es para la gente que trabaja, se contrata personal adicional para limpieza, se contrata para armar toda la estructura, desarmarla, que no le cueste mucho al erario público”, añadió González Zataráin.

Después de que el titular del Instituto Municipal de Cultura en mención dio a conocer que se cobrarán 70 pesos por persona para ingresar a la zona carnavalera en mención, en redes sociales algunas personas difundieron que era una tarifa cara pues para una familia con tres hijos, más la mamá y el papá tendrían que pagar 350 pesos en total, más el gasto en el transporte y lo que compren en el lugar.

Ante ello el Presidente Municipal expresó que valoraría una propuesta suya de bajar esa tarifa a 50 pesos por persona.

La mañana de este jueves en conferencia de prensa confirmó que se mantiene el cobro de 70 pesos por persona.

Añadió finalmente los cobros del Carnaval se hacen ahí y no en servicios u obras públicas.

”Y no aumentar en los servicios a la gente, porque ahí beneficias a todos los ciudadanos, parejo y en el tema unos cuantos, es una muestra prácticamente de los mazatlecos, yo prefiero eso porque el recurso no es nuestro, el recurso es público y tanto tienen derecho unos como otros”, reiteró el Alcalde.

”Pues esa es la dinámica, no ha sido tampoco de giro populismo, lo mejor era poder decir no se cobra en Carnaval, hacer Carnaval y luego encontrarse oiga, pues (el carro de) la Basura no pasa, y cuándo va poner el drenaje de mi colonia, ...es una decisión de ahí de Cultura, a como quedó Cultura, con los problemas financieros que se dejaron ahí, con el desmantelamiento prácticamente que hubo pues lo más urgente es que por lo menos tenga que aportar (cobrar esa tarifa para ingresar a Olas Altas)”.

El Presidente Municipal reiteró que los bolcheviques ya decidieron qué figura llevarán a la hoguera en la Quema del Mal Humor el próximo sábado.

Lo anterior, luego de que se confirmó el miércoles que la figura que se quemará momentos antes del Combate Naval será la del ex Alcalde “Químico” Luis Guillermo Benítez Torres, ahora también ex Secretario de Turismo en Sinaloa.