$!Pese a video, jefe de la Policía de Mazatlán niega ataques a joven feminista

“ Eso es mentira, eso es mentira , estuvimos nosotros al pendiente de su recorrido desde que iniciaron, desde acá del monumento a la Mujer, estuvimos al pendiente de que no fueran a sufrir daños los monumentos que tenemos en el puerto, y después se dirigieron a Presidencia y nosotros lo único que hicimos fue cubrir la valla del Día del Grito”, justificó el jefe policiaco.

“En ningún momento se les prohibió, estuvieron acá manifestándose en el monumento a la Mujer, y de ahí ganaron a la plazuela, lo único que hicimos nosotros, como teníamos el Día de la Independencia, era que tenían que pasar por los protocolos de seguridad”, expuso.

-- ¿Y los empujones?

“No hubo tales empujones, no caímos en la provocación nosotros, no caímos”.

Sobre el arma eléctrica que un agente prendió para asustar a las menores, también dio argumentos sobre qué tipo de objeto era, pues se buscaba evitar que portaran una arma.

“Sí se activó un aparato, pero el aparato que se activó es el de detector de metales, para detectar explosivos, para detectar cualquier cosa, para que entraran sin una arma o algo que llevaran en su cuerpo”.

Reiteró que el escuadrón policial no cometió abuso policial, a pesar de que existen videos en redes donde se observan las acciones de los agentes, de los cuales, dijo, desconoció su existencia.

“Hasta ahorita no me ha llegado ningún video, estoy en espera de que me lo hagan llegar, y si fue así, pues adelante, las invito a que pongan la denuncia en Asuntos Internos de nosotros”, expresó.

“Y nosotros no tenemos qué andar grosereando ni nada, si se oyen groserías (en los videos) hay que ver también quiénes las están diciendo”, dijo Alfaro Gaxiola.

El día del Grito de Independencia, el colectivo feminista “Perlas del Pacífico” realizó una manifestación contra la violencia de género y desapariciones de mujeres, la cual inició en el monumento a la Mujer Mazatleca y terminó en la Plazuela República.

Ahí las feministas intentaron colocar velas y una cruz rosa por las víctimas de feminicidio en el puerto a las afueras del Ayuntamiento, pero policías municipales se los impidieron, las sometieron con fuerza y empujaron, por lo que llevaron acabo la actividad en el quiosco de la misma plazuela.