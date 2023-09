“Y que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos porque ahí estaba la Guardia Nacional, el Ejército, Marina, estaba Migración, la Secretaría de Gobernación, todas las representaciones, y nuestra preocupación para que esos semáforos delictivos, los 6 puntos que se mencionan y que son reales pues obviamente atenderlos con mayor precisión para que eso se demuestre, lo que se diga en palabra y no se refleje en hechos no es nada, no tiene sentido, se tiene que reflejar en los hechos”.

En julio resultó en rojo en robo de vehículo con 69 casos, en robo a casa con 50, robo a negocio 29, lesiones 62, violación 11 y violencia familiar 110, además salió en amarillo en homicidio doloso con 4 y narcomenudeo con 5, mientras que en verde resultó en feminicidio y secuestro con ningún hecho registrado y en extorsión 2 casos.

El Presidente Municipal reiteró que en Mesa Regional por la Paz realizada la mañana de este viernes en la Sala de Cabildo también les dio a los asistentes la noticia y la información de que mucho de lo que se haga para bajar esos índices delictivos va empezar a verse reflejado a partir de la incorporación de los nuevos elementos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y al equipamiento.

“Porque yo la reconozco y les pido a los policías que me tengan un poco de paciencia, hay de verdad como nunca un problema grave en la falta de equipo, de patrullas en Mazatlán, entonces son dos cosas que estamos atendiendo, se incorporan ya la próxima semana 63 nuevos elementos que salen de la Academia, que son policías que egresan y que ya llegan”, continuó el Alcalde.

“Y que decíamos para el Operativo Guadalupe-Reyes, para diciembre estaremos pasando un poquito más de 100 nuevos elementos de la Policía, esos son hechos no palabras porque yo puedo decir miles de cosas en temas de seguridad, pero si no le abono un policía, que en este caso son más de 100, entonces todo lo que diga es mentira y si no le abono mayor equipamiento todo lo que diga no tiene sentido”.

También informó que del 10 al 12 de octubre acudirá a Nuevo León junto con personal de los secretariados Federal y Estatal de Seguridad Pública, que invitaron a algunos alcaldes, sobre todo a quienes quieren entrar a la dinámica de la Policía de Proximidad, van a ver esquemas y capacitaciones para los secretarios y para el personal.

“Y vamos a acompañarlos porque nos interesa mucho firmar esos convenios de la Policía de Proximidad que ya vamos a entrar en esa ruta este mismo año, a finales de año, eso es lo que estamos haciendo, qué le pedimos, primero exigir a que nos ayuden a que esos semáforos se empiecen a mover a favor y segundo: nosotros hacer la parte que nos corresponde, más elementos, mayor equipo, mayor equipamiento y capacitación”.