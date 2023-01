Informó que la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) sólo multó una vez al ayuntamiento de Mazatlán, pero no hay una respuesta a la crisis ambiental que vive el estero. La diputada Paloma Sánchez expuso que no sirve de nada que el gobierno municipal culpe a las administraciones pasadas, sino que debe trabajar para resolver el problema, pues el costo económico de no atenderlo sería de hasta 30 mil millones de pesos para Mazatlán.

Además, agregó que se desconoce el paradero de 120 millones de pesos que se presupuestaron en 2022 a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam), por lo que resulta evidente que hay un abandono a este problema que ya causa afectaciones económicas, sociales y ambientales.

Finalizó exigiendo priorizar el trabajo de los más de mil pescadores ribereños que dependen del estero y de las familias que todos los días padecen los efectos de la contaminación.