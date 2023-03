La Fiscalía General del Estado hace un trabajo muy lento en la atención de denuncias por agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, manifestó la directora general del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, Jhenny Judith Bernal Arellano.

Agregó que para este año tanto el Congreso del Estado como el Gobierno Estatal que preside Rubén Rocha Moya no asignaron recursos para las tareas de la Unidad de Medidas de Protección para los integrantes de estos dos gremios.

“Probablemente siguen haciendo trabajo, pero muy lento y eso es lo que exaspera a las víctimas, de lo que hemos detectado ha sido Fiscalía, la gran mayoría de los casos que hemos atendido tiene que ver con amenazas, tiene que ver con agresiones de diferente naturaleza que inciden en lo penal”, continuó Bernal Arellano.

“La dilación en la resolución de los asuntos (es lo que hace la Fiscalía), (la gente no se anima a poner una denuncia) porque tiene una amenaza o está completamente desilusionada del no avance en las investigaciones”, dijo.

Recordó que en lo que lleva al frente del instituto en mención, esa instancia ha atendido 30 casos, de los cuales en el 50 por ciento están involucrados presuntos funcionarios públicos, la gran mayoría tienen que ver con policías, pero también presidentes municipales, diputados hasta secretarios de Estado.

De esos 30 casos, el 60 por ciento llegaron a una denuncia porque en algunos no ameritan una denuncia o la persona no quiere presentarla.

Entre otros puntos, Bernal Arellano manifestó que actualmente dicho instituto tiene un presupuesto de 12 millones de pesos para el 2023, pero no se tiene toda esa cantidad en el Instituto, sino que el Estado fracciona por quincena la entrega del presupuesto.

“Y curiosamente, porque eso también fue nuevo para mí, fue parte de lo que he aprendido, de lo mucho que he aprendido desde que tomé protesta, es que es el Estado, el Gobierno, el Ejecutivo particularmente el que determina cuánto se va a sueldos y cuánto se va para gastos de operación, yo tuve que esperarme hasta casi febrero para saber cuánto podía yo este año ejercer en sueldos”, continuó.

Dio a conocer que con un presupuesto de 24.5 millones de pesos que creía que le iban a otorgar al Instituto que encabeza tenía pensado contratar a 21 personas, pero no lo va poder hacer, se quedará con 12 personas contando al Órgano Interno de Control que se solicitó al Congreso del Estado para que lo designara y eso representa el 44 por ciento del presupuesto de 12 millones de pesos, el restante 56 por ciento se va operatividad.

Además dijo que se debe tener un fondo de apoyo social y como ocurrió el pasado 5 de enero tras la recaptura de Ovidio Guzmán el Instituto pudo apoyar a los periodistas que les quitaron su equipo para que pudieran reponer el mismo.

“Este apoyo es del 20 por ciento de los 12 millones de pesos, pero tengo que decirles algo muy curioso que pasó, es el Congreso del Estado el que determina cuánto se nos dio, 12 millones de pesos, también es el Congreso el que determina cuánto se le da a cada unidad de responsabilidad”, informó.

Bernal Arellano precisó que la Coordinación de Medidas de Protección, que es el alma del instituto porque es la que aplica las medidas de protección y cuando se hizo el presupuesto para el 2023, la mayor parte se contempló para esta Unidad porque es donde se quiere poner mayor atención.

“Doce millones de pesos habíamos dejado en la Coordinación de Medidas de Protección, de dónde creen que nos quitaron esos 12 millones y medio de pesos y nos dejaron sólo 12, de la de Medidas de Protección y me la dejaron en cero, la de Medidas me la dejaron en cero”, subrayó Bernal Arellano.

Lo que se hace es que se jalan recursos de otras áreas para esta Unidad de Medidas de Protección, pero oficialmente no tiene recursos asignados por el Congreso del Estado y el Ejecutivo estatal.

“La verdad que estamos buscando que ese 20 por ciento que proyectamos para esta ayuda social se mantenga”, reiteró la directora del Instituto, quien dijo que desde que tomó posesión del cargo solicitó una entrevista con el Gobernador del Estado, pero hasta el momento no se la han dado para tratar este tema.

“Tratamos de acercarnos al Gobernador (para tratar el tema del presupuesto) y hasta ahora estoy esperando que me den cita todavía; desde que tomé protesta el 26 de julio del 2022 no me han dado audiencia, probablemente hay un tipo de incomprensión a la naturaleza autónoma que molesta”, dijo.

Reiteró que de los 30 casos que ha conocido dicho instituto desde su creación y arranque de julio pasado a la fecha, cuatro personas han sido extraídas de Sinaloa por su propia seguridad, se trata de un periodista y tres familiares de una periodista que desapareció.

Entre otros puntos dio a conocer que el sábado 11 de marzo el instituto que encabeza y el organismo nacional realizarán un evento de capacitación en Mazatlán dirigido a periodistas y defensores de Derechos Humanos en un salón de conocido hotel ubicado en la Avenida del Mar, de 10:00 a 14:00 horas.

El presupuesto de 12 millones de pesos para este año para el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa es apenas poco menos de la mitad de los 25 millones de pesos que aportó el Gobierno del Estado como apoyo para el Carnaval de Mazatlán 2023.