MAZATLÁN._ Que el Alcalde de Mazatlán renuncie si está en campaña y que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ponga orden ante señalamientos de que presuntamente elementos de esa corporación golpearon a mujeres, pidió el dirigente del Partido Revolucionario Institucional en este municipio, Juan Luis Arreola Montoya.

Agregó que en los últimos días se han repartido folletos, flayers, tarjetas personales del Ayuntamiento y del Alcalde sustituto de Mazatlán, Édgar González Zataráin, y no son a blanco y negro, sino a colores.

“Se está haciendo un gasto enorme donde empleados del Ayuntamiento están entregando de dos a tres folletos en las colonias, de dos a tres folletos en las sindicaturas, un gasto innecesario para tanta necesidad que hay en Mazatlán”, manifestó Arreola Montoya tanto en conferencia de prensa como en entrevista este viernes.

“Y nosotros estamos exigiendo desde el PRI la denuncia de Édgar González a 10 meses de su gobierno, es un gobierno cínico, un gobierno inepto que no le ha dado resultados a Mazatlán, ve cómo se le está saliendo Mazatlán de las manos y gastando en gastos innecesarios, porque esto no es barato, son gastos caros, a colores, de muy buena impresión, entonces no hay obra, sin informes patito y no ha habido soluciones a fondo aquí en Mazatlán”.