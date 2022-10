Pide Rocha a Codesin que no aleguen autosuficiencia en los proyectos, dado que dependen del Gobierno

A no alegar autosuficiencia en los proyectos que realiza el Consejo Económico para el Desarrollo Económico de Sinaloa, llamó Rubén Rocha Moya, Gobernador del Estado, a este organismo en su conferencia semanera.

El Mandatario sinaloense sostuvo que quiere que el Codesin no solo se base en hacer proyectos; además, criticó que se adjudiquen logros, cuando los recursos como tal vienen desde el Gobierno del Estado.

Añadió que en los próximos días se reunirá con Jorge Alberto García Félix, presidente ejecutivo del organismo.

“Necesitamos ver, que no me anden haciendo solo proyectos, y dicen ‘ah fíjense que aquí lo vamos a hacer, con dinero del Gobierno y de Codesin’ ¿y de dónde saca dinero el Codesin? pues del Gobierno, nosotros se los damos, el presupuesto, que no me anden con esas gracias por favor, ya me andan buscando para verme, y como de aquí es el presidente, se lo mando a decir”, expresó.

Rocha Moya además indicó que hay organismos que solo mellan el recurso público, y negó que como tal, sean organismos de la sociedad civil.

“Los organismos de la sociedad civil no es la sociedad civil, acuérdense de eso, porque tenemos un pleito que tenemos ahí, que se autonombran de la sociedad civil, la sociedad civil es la que no es socia política, eso es todo, los maestros, el fontanero, el albañil, la señora que va al mercado en la mañana”, señaló.

“No el organismo fulanito de tal, que ahora somos la sociedad de no sé cuánto, la ONG de no sé qué, esa no es, son organismos, que en este País han medrado del presupuesto”, añadió.

El Gobernador también criticó que este organismo continuamente pide recursos para realizar proyectos, que luego beneficia a los empresarios que están dentro del mismo Codesin, a los que les pidió colaborar a algo más para la sociedad cuando pase de esa manera.