Tras las recientes protestas del personal de salud y administrativo que labora en el Clínica Hospital del ISSSTE- Mazatlán, “Dr. Miguel Ángel Camacho Zamudio”, ante la falta de medicamentos, insumos, equipamiento e incluso, la solicitud de mejores condiciones de trabajo; el senador Mario Zamora Gastélum, presentó ante el pleno del Senado de la República, un Punto de Acuerdo para solicitar al ISSSTE un informe detallado sobre la situación que atraviesa la Clínica en comento.

Además, solicitó a la Secretaría de Salud, al INSABI y al ISSSTE que asignen mayores recursos financieros, materiales y humanos necesarios al Clínica del ISSSTE- Mazatlán, a fin de atender las demandas del personal que ahí labora y de las y los derechohabientes.

Mario Zamora resaltó que la Clínica del ISSSTE en Mazatlán, atiende a cerca de 80 mil derechohabientes de los municipios de Mazatlán, San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa; así como señalan datos históricos, cuenta con al menos 42 años de construcción y ante los nuevos retos, requiere que su infraestructura sea urgentemente ampliada.

Señaló que personal de la Clínica y derechohabientes, le solicitaron alzar la voz ante lo que ocurre; pues además de no contar con insumos y equipamiento, destacó que las autoridades locales no tuvieron interés en rescatar el Banco de Sangre, el cual, ya está cerrado; además de que refieren que no se cuenta con la licencia sanitaria. Ante ello, el senador expresó que se mantendrá atento al desarrollo del problema.