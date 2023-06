EL VAINILLO, MAZATLÁN._ La suficiencia alimentaria y energética es esencial para que el País no esté de rodillas o dependiendo de otra nación, manifestó el ex Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, en su visita este miércoles a Mazatlán y Concordia donde le pidieron que de llegar a la Presidencia de la República apoye al sector primario de la pesca, agricultura y ganadería.

“Los ganaderos yo siempre les he dicho que no pedimos apoyo de nada, queremos un precio justo, con un precio justo no ocupamos ningún apoyo de nada, nada más un precio justo en el becerro y en el litro de leche, estoy hablando por los ganaderos y yo soy el que los representa aquí Marcelo y las puertas están abiertas y ojalá que un día nos puedas acompañar en la Asociación Ganadera para hacerte un evento más grande y con todos los ganaderos, nosotros en la Asociación tenemos 2 mil 300 socios”.

En su mensaje en el rancho La Laguna, en la comunidad de El Vainillo, el sur del municipio de Mazatlán, el dirigente ganadero reiteró el deseo de que ojalá Marcelo Ebrard pueda regresar a Mazatlán y ser Presidente de la República.

Por la mañana el ex Canciller se reunió con dirigentes de cooperativas pesqueras de Playa Norte, en Mazatlán, quienes le pidieron que de llegar a la Presidencia de la República se cree una Secretaría de Pesca, que no esté junto con Agricultura, pues son dos áreas diferentes.

Posteriormente se trasladó a la comunidad de Aguacaliente de Gárate, Concordia, para escuchar las peticiones de los pobladores y hacer un recorrido por la deshidratadora Natudes.

Los pobladores le pidieron que ese pueblo sea beneficiado por el agua de una de las presas del sur del estado y les recordaron que un gran porcentaje de candidatos y precandidatos van y vienen a esa comunidad a que les hagan un listado de necesidades, pero se piensa que ya conocen las necesidades de todos los pueblos de México.

“Si a cada uno de nosotros nos preguntan cuál es tu sueño, pues el mexicano tiene muchos sueños, pero aparte de soñar, Marcelo, lo más importante es despertar”, dijo uno de los vecinos.

“Quiero pedirle muy encarecidamente que si usted llegar a la Presidencia de la República, que seguramente así será, hagámoslo, es decir, que los mexicanos soñemos, pero que despertemos y hagamos, México necesita no al Presidente sólo, necesita al pueblo todo junto”.

Ya en el rancho de El Vainillo, al ex Canciller lo invitaron a ordeñar una vaca, a lo que aceptó.

En su mensaje en la reunión con los ganaderos mazatlecos recordó que en el 2018 acudió a esta región de varios estados del país como Jalisco, Nayarit, Durango, Sinaloa, Baja California, entre otros, a cuidar el voto y Sinaloa fue el que más votos dio a favor de López Obrador después de su natal Tabasco, a nivel nacional.

“Y por eso estoy aquí porque la gratitud nobleza obliga, hay que venir a ver a la gente que nos ha cobijado, por eso estoy aquí, es también un compromiso, porque siempre hay muchos temas, el precio de a la leche, el precio al maíz, ahora está el Gobernador viendo los medios allá en México, el precio que dices tú también de la leche que se paga muy bajo, además demasiada gente ya no produce, por eso tenemos que ver que eso se mejore, que eso vaya para arriba”, continuó Ebrard Casaubón.

“Porque fíjense, ahorita todos los países se preocupan de su seguridad alimentaria, hace unos cuatro años cuando yo llegué de Canciller de México, que fui a la ONU (Organización de Naciones Unidas) todos me decían oye ustedes por qué hablan de seguridad alimentaria, es anticuado me decían, hay que comprar las cosas donde más barato sea”.

Recordó que les decía que por qué la seguridad alimentaria es lo que hace a un país independiente o no, igual que la seguridad energética.

“Y nosotros decíamos: porque la seguridad alimentaria lo que te hace un país independiente o no, igual que la seguridad energética, si tú eres un país que depende de otro para tu energía pues vas a estar de rodillas porque el día que te digan no te mando gasolina se paraliza todo, el día que no te quieran mandar energía o gas pues no va haber nada, ninguna actividad económica, nada, todo se paraliza”, reiteró Ebrard Casaubón.

“Entonces la seguridad alimentaria es igual de importante, pero a veces se olvida, hace 5 años eso fue lo que México propuso que hiciéramos, seguridad alimentaria, qué debemos hacer para que nosotros produzcamos lo que nosotros necesitamos”.

En su primera gira en busca de ser nombrado como Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, como le llama el Movimiento de Regeneración Nacional a sus aspirantes a la candidatura presidencial en el 2024, nombradas por el actual presidente de la República como “corcholatas”, Ebrard Casaubón, reiteró que atiende esta invitación de visitar Sinaloa consciente de que las y los sinaloenses tienen muchas cosas que decir, lo que no se puede desahogar en un rato.

Reiteró que será del 28 de agosto al 3 de septiembre una encuesta para decidir quién quiere que encabece los comités de Morena a nivel nacional de la Cuarta Transformación.

Insistió que vino a Sinaloa porque nobleza y gratitud obliga, por la cuestión de la seguridad alimentaria y porque fueron los sinaloenses los que primero lo invitaron.

“Son los que primero fueron a México a decime lánzate, te ayudamos, te apoyamos, si te decides ahí estamos, entonces pues había que venir, gente que lo está promoviendo a uno pues de hace meses, yo estoy en deuda con ustedes y algunos de ustedes ni me conocen, pero me van a conocer por mi trabajo porque donde he estado he cumplido lo que digo”, expresó ante los ganadores que lo recibieron con música de banda que entre otras piezas tocaron “El Sinaloense” y “El Corrido de Mazatlán”.

Ahí también presentaron al ex dirigente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Sinaloa Sur, Guillermo Romero Rodríguez, como uno de los impulsores de la visita de Ebrard Casaubón y dijeron que impulsarán al dirigente empresarial para que sea el próximo Presidente Municipal.

Se tenía programada también una conferencia de prensa en un conocido restaurante en Villa Unión, pero por ajustes de agenda para que el ex Canciller regresara a la Ciudad de México en el horario que tenía programado, ésta ya no se llevó a cabo.