Piden a Mario Zamora prestar atención a la Marina Mercante por su importancia para el desarrollo de Mazatlán, Sinaloa y el país

“Esta actividad es uno de los pilares económicos en nuestro estado y en todo el país, imagínese a México sin puertos, o bien si no llega el barco que trae gasolina, si no llega el que trae combustible para la Termoeléctrica, si no salen los ferrys, hoy en día el comercio internacional sería imposible pensarlo sin el transporte marítimo, de acuerdo con la Conferencia de Naciones Unidad sobre el Comercio y Desarrollo Global, el 80 por ciento del comercio mundial se mueve por barco y llega a puerto, de ahí la importancia que tiene el sector marítimo en la economía mundial y la importancia que debiera tener para los sinaloenses, para nuestros políticos y gobernantes sinaloenses”.