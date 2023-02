MAZATLÁN._ Personas desplazadas por la violencia en Concordia pidieron que antes del 25 del presente mes les entreguen los primeros 108 lotes en esa cabecera municipal para construir sus viviendas, ya que por falta de trabajo no pueden regresar a sus comunidades de origen.

“Los cuales ya estamos avanzando gracias al señor Gobernador Rubén Rocha Moya, gracias al buen servicio de María Inés Pérez Corral que nos ha atendido muy bien a los desplazados y a nosotros como líderes, hemos sido respetuosos de los tiempos, no hemos exigido cosas de más, lo que es nada más”.

“A estas alturas 108 desplazados ya tienen una carta de posesión, ya para entregarse, antes del 25 de este mes ellos ya van a estar en sus terrenos, el terreno cuanta con agua, tiene su drenaje ya y esta etapa entra también lo que es la electrificación para los 108”, continuó Piña Mendoza y algunas de las personas desplazadas en conferencia de prensa la mañana de este viernes en Mazatlán.

“Están encaminados ya los otros lotes para la segunda etapa, es decir, yo ya tengo cerca de 120 solicitudes de desplazados para la segunda etapa, pero ya está el terreno desmontado, sería más rápido el servicio para ellos porque van a estar los servicios pegados, drenaje agua y luz y como ya está desmontado ya nada más van a emparejar”.

Para los terrenos de la segunda etapa después de emparejar se introducirán los demás servicios básicos para hacer la lotificación, dio a conocer.

Las familias beneficiadas fueron desplazadas por la violencia desde el 2017 en adelante de poblados como El Cuatantal, La Mesa del Carrizal, del Encinal de la Mesa del Carrizal, de La Petaca, Chirimollos, Santa Lucía, Potrerillos, del Palmito, de Trópico de Cáncer, entre otros.

Algunas de las personas desplazadas por la violencia presentes en la reunión recordaron que cuando tuvieron que dejar sus viviendas vinieron primero a Mazatlán, pero el en ese entonces Alcalde Fernando Pucheta Sánchez no las quiso apoyar diciendo que no eran de este municipio mazatleco, por lo que regresaron a la cabecera de Concordia.

También dijeron que no tuvieron apoyo del en ese entonces Alcalde de Concordia, Felipe Garxzón, quien negaba que hubiera desplazamientos en ese municipio hasta que le tomaron el Palacio Municipal con cerca de 350 personas y fue cuando el Gobierno estatal ya los volteó a ver.

Habitantes como Esther Morales expresaron que no pueden regresar a sus comunidades de origen porque no hay trabajo, además del temor que sientes por no saber qué es lo que se van a encontrar en materia de seguridad, pues algunas comunidades quedaron muy solas o abandonadas como el Platanar de los Ontiveros, entre otros puntos.

Por ello piden que les entreguen ya los lotes para edificar sus casas y se espera que esto sea antes de la próxima reunión intersecretarial en donde además de sus representantes participan funcionarios de dependencias como la Secretaría de Desarrollo Sustentable, CVive, entre otras.