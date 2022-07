$!Piden en Mazatlán por la paz en México y que autoridades civiles sean promotoras de la justicia

”Especialmente Madre Nuestra te pedimos por la paz, estamos pasando en nuestro mundo y en nuestro México por momentos muy difíciles en donde la violencia ha penetrado en cada área de nuestra vida social, donde ya no encontramos esa seguridad para vivir, donde la violencia ha penetrado también a nuestra misma Iglesia, donde ya no se respeta Señor tu nombre”, dijo el Vicario Parroquial de la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en este puerto, Jesús Armando Durán Sánchez.

”Donde ya no se respetan esos lugares sagrados, donde han acabado también con la vida de muchos sacerdotes, te pedimos la paz Madre Nuestra, que intercedas ante tu hijo (Jesucristo) para que haya paz en nuestro México, te pedimos también por todas las personas desaparecidas, aquellas personas que no han regresado a su casa, te pedimos por sus familiares que viven en la incertidumbre, que viven en el pesar y que no saben qué hacer, te pedimos para que les des paz y consuelo en sus corazones, para que nos des esperanza, para que sepan que no los abandonas, que estás con ellos”.