”Nosotras venimos porque no teníamos bien la información, se nos hace ya mucho tiempo el no tener una respuesta, nosotros venimos porque no sabemos, pues nosotras creemos que el director tiene algún buen contacto, porque él se siente ya triunfado, se siente como la víctima, nosotras lo que queremos es que se haga justicia a estas niñas, porque verbalmente a varios agredió, a varios les dijo, los maltrató, les dice cosas muy feas, un maestro debe estar para educar no para darles malos ejemplos, y no sabemos de que privilegios goza con la supervisora que lo está apoyando y ella quiere como que se retire la demanda, ellos están con que se retire esa demanda, pero uno como padres no podemos hacer eso cuando te agreden a tu hijo”, dijo una de las mamás.

“Fueron dos casos, cuando se hizo la denuncia fue el 24 de marzo pasado. Las niñas tienen 13 años, el director no tenía mucho acababa de entrar este ciclo, ya no está laborando ahí, se retiró, lo retiraron.Ya tenían tiempo, pasó una situación con la maestra del grupo, de que su papá estaba enfermo, ella tenía que estarlo atendiendo, en el transcurso de ese tiempo el director se hacía cargo del grado ese, del grupo, y pues ahí fue donde las niñas ahí ya explotaron, ya dijeron cómo es posible, al momento de tentarlas, pasó un suceso de que a una la tentó desde el hombro hasta abajo, la pierna, la otra, estaba la niña en la puerta y él pasó y se le arrepegó, y fue ya donde ya dijeron pues esto no es normal”.

Denunciaron que en el Ministerio Público hizo perdedizo el segundo expediente.

Elsa Bojórquez Mascareño, titular del Centro Regional de Justicia para Mujeres, atendió al grupo de mamás y le dijo que las puertas de este lugar están abiertas y que están trabajando atendiendo este caso.

Señaló que tanto la menor como su mamá está siendo atendidas en el DIF con atención psicológica.

Investiga la Fiscalía

Por su parte, Juan José Rendón, Jefe de los Servicios Regionales de la SEPyC en la zona sur, confirmó que sí hay una denuncia ante la Fiscalía contra el director señalado, y son las las autoridades judiciales las que realizan las investigaciones.

”Hay una carpeta de investigación en Fiscalía, las madres también tienen derecho a acudir a Fiscalía y ver los avances de la investigación, pero nosotros no podemos dar declaración, es la Fiscalía la que está facultada con esa carpeta de investigación a darle seguimiento, y los padres de familia acudir a Fiscalía”, señaló.