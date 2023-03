“Hay grandes temas no sólo de informalidad, sino también de cantidad que por ser la joya de la corona turística estamos padeciendo el día de hoy y un asunto que hasta el día no ha tenido una solución y el crecimiento que se ha venido dando en el tema de informalidad en las rentas vacacionales lógicamente también afectan y en mucho al sector hotelero y al turístico en general”, continuó en su mensaje ante dirigentes de diferentes sectores económicos de la región.

Por su parte el presidente de la Asociación Ganadera de Mazatlán, José Antonio Lizárraga Rivera, pidió que a los ganaderos no se les discrimine.

“Se habla mucho de pesca, se habla mucho de turismo, pero desgraciadamente el sector ganadero está abandonado, no tenemos apoyo de nada, venimos luchando con un precio muy bajo de la leche, el precio del becerro se cayó, no tenemos apoyo de nada, Diputado Ambrosio le encargo mucho eso, que nos apoyen ahí con eso”, añadió Lizárraga Rivera.

“Le voy a dar un dato para que lo lleve, Mazatlán es la principal cuenca lechera del estado, desgraciadamente del año pasado para acá se ha venido a pique, estamos ahorita 10 mil litros menos que el año pasado, se están vendiendo los ranchos porque no son costeables, entonces nos tienen abandonados, no han bajado recursos para el sector ganadero y yo siempre he dicho que si nosotros los ganaderos tuviéramos un precio justo no ocupamos apoyo de nadie”.