Pierde la billetera en la Lico Velarde, en Mazatlán; pide le regresen al menos la Visa de EU

Un llamado a la ciudadanía hace el señor Miguel Ángel Noriega Gutiérrez, quien perdió su cartera el 31 de diciembre en la Colonia Ampliación Lico Velarde cuando trabajaba, y ahora busca recuperarla por los documentos que porta en ella.

Dijo que quien se la entregue, incluso, le dará una remuneración económica.

“Fui yo a entregar un fondo de un vestido de 15 años que me rentaron, y en ese tiempito que me salí del carro para entregarlo fue cuando pasó eso, yo traía mi cartera y ahí traía dinero que ya no me preocupa, pero venía una visa de turista que para mí es muy importante, porque es con la que yo me traslado a Estados Unidos para ver a mi hija”, detalló.

“Entonces yo ocupo ir a estarle dando las vueltas y eso, y a como está la situación ahorita para sacarlas por extravío es muy difícil, y la gente no ocupa esos documentos, yo lo que ocupo es que la persona que la tenga pueda entregarla, aunque sea el documento, no importa ya el dinero, y sí es posible dar alguna recompensa para el que logre entregarla”, añadió.

La cartera es color café y la perdió en la Calle C.2, entre calles C.1 y Violetas, cerca del Arroyo Jabalines.

Dijo que la persona que se la vaya entregar, puede acudir a Calle La Noria #44 en el Fraccionamiento San Joaquín, o en Calle Turquesa #16330 en el Fraccionamiento Villas del Rey.

También se pueden comunicar al celular 66 92 05 22 11.