“Ahorita se les está amonestando nada más y se les está indicando que lo pongan a otra área estacionado... por lo pronto se les va estar concientizando, el oficial les va estar indicando que se metan en el circuito de la Armada de México a ascenso y descenso, y los taxis tienen su zona allá atrás antes de llegar al IMSS, está pintado de amarillo y está indicando que no se pueden estacionar ahí los vehículos (particulares)”, reiteró.

“Ahí va ser la zona de ascenso y descenso, los que lleven a un paciente ahí al Seguro para que ya no se paren por la Ejército Mexicano a ascenso y descenso de las personas que vienen con algún problema”, añadió.

“Ya está liberado en el sentido que la se consensuó ahí con los comerciantes, entonces es buen tramo que se puede aprovechar. ¿Qué se pretende hacer hoy en la reunión? Tomar el acuerdo de que lo que se vaya liberando ya se vayan instalando los delimitadores para no dar tiempo a que se desanime la gente, diga bueno, no se hizo nada”, continuó.

Dicho circuito estará en la calle Armada de México, donde habrá un espacio para que los automovilistas puedan hacer descenso y ascenso de pacientes al hospital del IMSS, para que ya no lo hagan frente a dicho nosocomio.

En tanto, el presidente de la Alianza de Camioneros Urbanos y Suburbanos de Mazatlán, Faustino Mejía López, expresó que se va incursionando poco a poco en el carril preferencial; falta tiempo, pero cada día se va ganando espacio, falta que se le vaya poniendo obra como los separadores.

“Lo que vendría siendo como tipo topes y sobre todo el acto de conciencia, entender que a veces la afectación que podamos tener en un accidente hay veces que es irreparable y es eso en lo que tenemos que tener mucha conciencia, está un vehículo parado, abre la puerta, choca con otro o avienta a un ciclista y llega otro vehículo y lo atropella, yo creo que eso es invaluable lo que viene siendo la salud y la integridad de las personas y eso es lo principal que tendríamos que ver”, manifestó.

Añadió que en estas tres semanas que ya lleva como plan piloto el carril preferencial no se han registrado accidentes de camiones urbanos en ese tramo y la intención es que todos los usuarios de la vía pública se ordenen en un transporte más amable, en una vialidad más ordenada donde se eviten accidentes porque estos ocurren sobre todo cuando se invade un carril, cuando se van a estacionar, al iniciar marcha o al abrir la puerta.

“Son accidentes muy recurrentes y en esa zona tan transitada (se ha visto bastante mejoría en la disminución) en los accidentes, no tenemos accidentes, desde que empezó eso nos han reducido los accidentes, en esos tramos no hemos tenido accidentes nosotros, sí eran muchos porque a veces un accidente donde se invade el carril ya sea el vehículo o el camión que pasó hace un mes, algo así, y en estados dos tres semanas que tenemos con ésto pues no, se ha ido ordenando”, reiteró.

“Los vehículos se van ordenando, es un acto de conciencia que tenemos que tener todos... la delimitación se va iniciar cuando se tenga el recurso para eso, se está gestionando”.