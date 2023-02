MAZATLÁN._ El “Plan B” electoral destaza el 85 por ciento de la estructura de los profesionales electorales y de aprobarse estará acabando con 300 Juntas Directivas en el País, enfatizó Juan Alfonso Mejía López, en su discurso en la concentración en defensa del INE en Mazatlán este domingo.

“Este ‘Plan B’ rompe, destaza 85 por ciento de la estructura de los profesionales que han dado su vida para prepararse en este trabajo, no son los que están en la Ciudad de México, son los que arrastran el lápiz, son los que cuentan los votos, son los que ponen las casillas, y estará acabando con 300 Juntas Directivas en cada uno de los rincones de este País”, sostuvo.

“Yo les pregunto: ¿quién va a contar los votos? Los Siervos de la Nación. En resumidas cuentas, el “Plan B” es anticonstitucional y el que no sabe que aprenda, el INE no solamente es un edificio ni leyes, el INE toca cada una de las fibras de nuestra convivencia social y plural, el INE permite que estemos aquí reunidos distintos credos, distintas creencias, que vayamos al malecón todas las familias sin importar de dónde venimos y qué queremos, pero nos une un destino común”.

Ante las decenas de asistentes de distintos partidos políticos como PAN, PRI y PRD, empresarios y ciudadanos en general, el ex titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura recordó que en nombre de ese destino común se ha sabido darles respuestas a las diferencias a través de un voto, una persona.

“Y al INE nos lo quieren robar porque están acabando con el INE, seamos claros, no se trata únicamente de respetar reglas, si funciona tan mal el INE por qué no nos explican cómo es posible que desde el 2014 a la fecha, año en que se llevó a cabo la última reforma electoral, hayan puesto en juego más de 55 mil posiciones y nadie dijo nada. Los mexicanos aprendimos a transferirnos el poder de manera pacífica y hoy nos quieren quitar ese arreglo”, recalcó.

“En las pasadas elecciones se registraron más de 275 mil candidatos y nadie dijo nada, ¿por qué ahora hay tanta urgencia? La democracia es el respeto de las mayorías, sí hay que respetarle a los que ganen, pero no crean que porque ganaron una vez van a ganar para toda la vida, no existen victorias eternas, ni derrotas que no puedan ser remontadas”.