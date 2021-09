$!Pobladores de San Ignacio estuvieron a espera de AMLO para que los apoye por las afectaciones que les dejó Nora

“El motivo de venir aquí es para que nos eche el apoyo ahora con el desastre que hubo con Nora, que nos ayude con la infraestructura, no pedimos apoyo económico para la bolsa, sino para seguir trabajando, que es lo que nos tiene aquí”, indicó.

Iván Soto Arellano , quien fue uno de los afectados, señaló que esperan hablar con el Presidente de México para que los apoye, ya que de momento no han tenido respuestas por parte de las autoridades para que sean apoyados.

“Los desbordamientos nos afectaron mucho, las viviendas, principalmente eso, las viviendas, los esteros... hay gente que se quedó sin nada, que no tiene luz, que no tiene nada para comer, no tienen nada”, expresó.

dijo también que las afectaciones a los campos acuícolas, perdiéndose más de mil 200 toneladas a causa del Huracán Nora.

“Es un desastre y a nosotros nos afectó mucho, además, en la cuestión productiva de camarón, todo se fue, no quedó absolutamente nada, fácil se perdieron mil 200 toneladas, por el tema del ciclón, en la zona de San Ignacio y Mazatlán”, lamentó.