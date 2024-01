”En esa persecución que se dio y que se tiró los ponchallantas obviamente alertó a las corporaciones, sobre todo al Ejército y la Guardia Nacional, aquí no fue un tema de ponchallantas como se hace en Culiacán que los tiran en las avenidas, aquí fue por la persecución que se dio, siguieron un vehículo y obviamente para no ser alcanzados les arrojaron especialmente a ellos, al Ejército los ponchallantas, en el caso de Culiacán es a lo que caiga”, continuó González Zataráin.

Dijo no saber quién paga los daños que ese tipo de hechos genera en los ciudadanos.

”Pues no sé, no nos han reclamado pago alguno, pero ni se requiere alguna ayuda nosotros les ayudamos como autoridad, no tenemos problema”, reiteró el Presidente Municipal.

Fueron dos vehículos del Ejército y de tres particulares, los dañados: SSPM

Autoridades de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia informaron que fueron dos vehículos del Ejército Mexicano y al menos tres particulares los que resultaron dañados la tarde del pasado miércoles por ponchallantas en una persecución de militares a civiles en este puerto, pero hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia por estos hechos

”Fue un reporte de una persecución, no hubo disparos de armas de fuego como se manejó, no fue tan impactante como se dijo, fue un vehículo sospechoso que no pudieron darle alcance, entonces al parecer arrojó algunos objetos y se poncharon algunos vehículos, pero eso es una información que tiene Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

”Nosotros fuimos respetuosos. dimos el apoyo solamente en la periferia, en la búsqueda del vehículo dando resultados negativos, no hubo ningún enfrentamiento, intercambio de disparos, nada de eso, tampoco se manejó que fuera gente armada, solamente se manejó un vehículo que hizo caso omiso a la indicación de detenerse”.

Como se informó públicamente en su momento, la tarde del pasado miércoles 24 de enero se reportó que civiles que viajaban en una camioneta tipo Sierra no acataron la indicación de hacer alto por parte de militares, por lo que se inició una persecución en la Avenida Múnich, entre el Libramiento Luis Donaldo Colosio y el Libramiento 2, donde los ocupantes de la camioneta arrojaron ponchallantas que dañaron las ruedas de dos vehículos militares y de unidades civiles y no se logró la detención de nadie.

Barrón Valdez dijo que en lo que lleva al frente de la SSPM es la primera vez que se registra un caso de que se arrojan ponchallantes en Mazatlán, por lo que se trabaja de manera coordinada con el personal de las demás instituciones de seguridad de los diferentes niveles de gobierno.

”Nosotros estamos coordinados, de inmediato se dio el apoyo, la coordinación, la atención al evento, son lamentables si se dañó algún vehículo, eso es parte también del trabajo que se está realizando de prevención de manera coordinada, es consecuencia de ese reforzamiento, de esa presencia que se da y esa colaboración entre los tres órdenes de gobierno”, reiteró el titular de la SSPM.

”Fueron los vehículos de Sedena (dos unidades) y al parecer tres vehículos civiles fueron los que fueron afectados, es información que se proporcionó, nosotros somos muy respetuosos con información de las autoridades federales, solamente colaboramos de inmediato cuando se da el reporte porque en este caso el reporte no se dio de manera inmediata porque no es una situación que no se reportaba como tal grupos armados y eso”.

Llaman a denunciar ante el Ministerio Público

Por su parte el Vicefiscal en la Zona Sur del Estado, Arnoldo Serrano Castello, manifestó que hasta este viernes no se tiene denuncia por esos hechos, pero quien así lo considere puede acudir a la respectiva Agencia del Ministerio Público.

”Hasta el día de hoy no tenemos denuncia por esos hechos, hemos estado muy atentos a los reportes que se hacen y sobre todo a los comunicados que ustedes hacen por ese tipo de eventos”, añadió Serrano Castelló el entrevista por separado tras el término de la Reunión Regional de la Mesa de Coordinación por la Paz y la Seguridad que se realizó este viernes en la Sala de Cabildo.

Recordó que la vez anterior que se arrojaron ponchallantas en Mazatlán fue el 5 de enero del 2023 durante el denominado “jueves negro” en Sinaloa tras la captura de Ovidio Guzmán en Culiacán y en esa ocasión sí se presentaron denuncia por robo de vehículos y daños.

”Sobre estos últimos hechos no tenemos denuncias hasta el día de hoy, hasta el día de hoy no hay denuncia como tal, por supuesto (los propietarios pueden presentar denuncias), son eventos que se clasifican como daños y podemos nosotros recibir denuncias por tales, en cualquier momento pueden presentar la denuncia, hay una Agencia del Ministerio Público que conoce de delitos de daños dolosos, se llama Unidad de Delitos de Tramitación Común y ahí pueden recibir y tramitar la carpeta de investigación”, expresó el Vicefiscal en la Zona Sur de Sinaloa.