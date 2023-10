El operativo, precisó la directora de Servicios Públicos, sirve para darse cuenta de posibles árboles que estén dañando las tumbas, verificar andadores, construcciones y estacionamientos.

“Ahorita nos percatamos que hay que limpiar andadores, hay que poner un recolector de basura que esté fijo debido a que los floristas van a estar desechando material, y pues para que el ciudadano no llegue y vea por un lado el ramo de flores, pero la basura por el otro; también con la visita de comercio, pues tener una garantía de que no vamos a tener el ingreso abarrotado de vendedores y que no vamos a tener ahí ofreciéndote la fruta, incluso el ramo de flores en el ingreso, sino que cada quien tenga un espacio asignado y supervisado por Oficialía Mayor”, dijo.

Informó que esperan un aforo en los panteones de 30 a 31 mil personas, mientras que en el Jardín Municipal número 4 esperan 10 mil personas, en el horario de funcionalidad de este, de 07:00 a 18:00 horas.