Raymundo Valadez, de oficio panadero en la colonia Juárez, comentó que ante el intenso calor del puerto los habitantes de Mazatlán, no toman tanto café, por ello baja la venta de pan dulce, en esta temporada la gente prefiere refrescarse que consumir pan.

El pandero señaló que esta es la temporada más baja en ventas en todo el año, desde que inició el calor desde el mes de junio se ha visto la disminución poco a poco en las ganancias.

“La última fecha fuerte que lo que es la temporada buena viene siendo el Día de las madres, a partir de ahí ya está arreciando el calor y es hasta la primera semana de noviembre cuando repunta otra vez”, dijo.

A partir del mes de noviembre las ventas empiezan a repuntar debido a que la temperatura disminuye y empiezan los festejos tanto de Día de Muertos, como las fiestas decembrina.

“El alza es gradual, va refrescando y automáticamente va subiendo el porcentaje, desde el Día de Muertos empieza a subir y luego empiezan las posadas, cena de nochebuena, fin de año, Día de Reyes, se mantiene una venta muy buena, hay un pequeño bajón en enero”, expresó.

Esta temporada es la más baja en la venta de pan dulce, por lo que de lunes a jueves son los días más críticos en la venta de pan, es hasta el fin de semana cuando hay buen flujo de pan en los diferentes negocios que surten, aunque no se compensan con la baja venta del resto de la semana, indicó el panadero.

Ante las bajas ventas se ha visto en la necesidad de aumentar los descansos de los trabajadores, para no afectar tanto a los empleados, ya que en total son 6 personas que laboran en la panadería y en ocasiones es difícil solventar los salarios.

“Trato de no afectar tanto cuando la venta está baja, lo que me veo obligado hacer también informarles a ellos, darles un descanso adicional para que no pierdan su trabajo”, comentó

La panadería ha optado por diversificar sus productos, ofrecen pan blanco, pan dulce, repostería, galletas, entre otros, para acaparar lo más que se pueda las ventas y que las ganancias no se vean mermadas.