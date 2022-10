Por ‘descuido’ del Tesorero Municipal no solventó observaciones de la cuenta 2020, dice Secretario del Ayuntamiento

MAZATLÁN._ Por presunto descuido del Tesorero Municipal no se solventaron parte de las observaciones del presupuesto 2020 del Municipio de Mazatlán, pero se tienen los documentos para solventarlas, manifestó el Secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin.

En entrevista con personal de medios de comunicación sobre el que el Congreso del Estado reprobó las cuentas públicas de 11 municipios de la entidad, entre ellas la de Mazatlán, y nada más aprobó 7, agregó que eso es un tema que se venía venir porque antes de pasarlas al pleno siempre hay un dictamen de la Comisión de Fiscalización de dicha instancia legislativa y el pleno vota más en base a ese dictamen que para eso son las comisiones, para respetar los dictámenes, pocas veces se dan las contradicciones a un dictamen de comisión.

”Y en el dictamen de Comisión ya había salido la información de que venía en ese sentido, 11 cuentas reprobadas y solamente 7 habían aprobado, esto ya lo explicábamos en el pasado, el Tesorero estuvo ayer en el Congreso del Estado, estuvo presente y ahí lo que tenía que haber hecho el Tesorero en su momento en tiempo y forma era haber informado a la Comisión de Fiscalización de que ya se había solventado parte de ese problema, sin embargo, no se hizo en tiempo y forma y esos son los resultados, hay que informarlo, tiene que informar, tiene que informar al Congreso, a la ASE que ya le informó, pero también tiene que informarle al Congreso y decirle eso ya lo solventé”, continuó González Zataráin.

¿Por qué no lo hizo?, se le preguntó al Secretario del Ayuntamiento sobre el actuar del Tesorero Municipal, Jesús Javier Alarcón Lizárraga.

”Por descuido, pues no le encuentro yo otra palabra porque finalmente algo muy sencillo que tú tienes un documento desde marzo y no lo haces llegar y dices oye aquí me aparecía esto como fuente sin pago y hoy ya lo pagué y ya no debe aparecer, entonces sí va aparecer en la del 2020, pero en la actualidad ya no”, reiteró.

González Zataráin recalcó que el Municipio de Mazatlán sí tiene manera de solventar esas observaciones por las que el Congreso del Estado le reprobó su cuenta pública.

”Sí, claro, sin problema, y el otro tema es un tema que tiene que ver, que va ser polémico, que para eso quiero reunirme con los regidores, que es el tema del Cabildo, han venido observando el recurso que los regidores reciben, porque nosotros vivimos como Congreso, siempre te ponen ahí adicionales en el pago, salario y algunas prestaciones, hoy lo que tenemos que hacer es integrar todo al salario porque se sigue observando, hay conceptos que ya no son válidos que te los observan y que te marcan esas observaciones incluso hasta como resarcitorias, entonces están sin solventar”, continuó en entrevista este miércoles.

Eso no es un tema propio del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, sino del Cabildo que surgió del área Contable la cual tiene que irse actualizando conforme a las nuevas disposiciones que tenga la Auditoría Superior del Estado, en diciembre del 2018 en el Congreso del Estado se hizo integrar todas las percepciones de los legisladores al salario, lo que generó polémica, pero fue una forma de solventar las observaciones.

Precisó que en el caso de los regidores se trata de unos apoyos que reciben como el que se les da para combustible y otros apoyos.