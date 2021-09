$!¿Por qué ocurren los sismos y por qué en Sinaloa no son tan frecuentes como en el sur de México? Un especialista lo explica

El constante movimiento que tiene la tierra a causa del choque de las placas tectónicas , originan montañas, que los continentes se separen, los volcanes hagan erupción y también se generen sismos . Los cuales en su mayoría no son percibidos por el ser humano, pero están presentes día con día.

Según el geólogo marino de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alfredo Galaviz, en Sinaloa los temblores no se presentan a gran escala como en el sur del país gracias a las Bajas Californias, a la Placa Rivera y a la del Pacífico, ya que en vez de chocar, éstas hacen que la península se separe de Sonora y Sinaloa, produciendo sismos de menor magnitud.

En realidad, en los últimos cuatro días en el litoral del Pacífico en México van más de 100 sismos, de los que en Sinaloa ha habido seis, de los cuales tres se sintieron más, un sismo de 4 grados localizado al suroeste de Los Mochis, otro de 4.2 al suroeste de Eldorado y otro de 5.6 al suroeste de La Cruz, Elota.

“Aquí donde existe la separación tenemos sismos de hasta 6 grados, 6.8, 6.7 máximo y se le llama una zona penisísmica, o sea que es de baja sismicidad”.

Incluso, en México se tiene un catálogo de cuáles son las zonas de riesgo alto, medio y bajo en cuanto a los temblores. Sinaloa se ubica en riesgo bajo.

En el caso de los tsunamis, dijo que en el Pacífico sí hay posibilidad de que llegue alguno, sin embargo, no se tiene evidencia histórica y científica de que se haya sucedido uno hasta el momento.

“Donde se generan tsunamis es donde tenemos un choque de placas (en el océano) y recordemos que en Sinaloa se separan, pero en el punto donde se genera ese choque, se produce una onda, la cual se mueve hacia la costa más cercana que sería Japón”.

“En el caso de Japón las ondas llegan en 4, 5 horas pero en el caso de México de 15 a 18 porque estamos muy lejos de ese punto, y al llegar las olas aquí tenemos las Bajas Californias que nos sirve de pantalla, y al llegar aquí se disipa no nos pega, pues son paralelas a la costa haciendo que su intensidad baje y sean imperceptibles”, abundó Galaviz.

Recordó que tanto los sismos como los tsunamis son impredecibles al igual que cualquier otro fenómeno natural y que solamente con la cultura de la prevención es posible evitar víctimas fatales a causa de las mismas.

“No estamos capacitados porque no queremos, pero la autoridad también debe brindar la cultura de la prevención de manera continúa porque luego se nos olvida, aunque en nuestro estado no haya sismos de alta intensidad debemos conocer esa cultura, porque si viajamos a otro estado donde sí lo hay, no sabremos qué hacer”.

“La capacitación es para que te pongas a salvo ante cualquier fenómeno natural y fenómenos artificiales también, como las bombas, porque si sucede algo y estás en un restaurante pues debes de saber qué hacer”, consideró el estudioso de la tierra.