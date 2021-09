$!Por todo Mazatlán buscan agua para beber, pero batallan para encontrarla porque las purificadoras cerraron

“A parte, no me da confianza porque hay gente que se está enfermando porque no saben de qué agua es, y nosotros lo que hemos estado haciendo es tomar agua embotellada para no enfermarnos, y la otra es para lavar los trastes, el baño y eso. En una planta (purificadora) me dijeron: ‘no se vaya a tomar el agua’, y pues, más desconfío.

“Me fui a la Sánchez Celis, al Infonavit Playas, a la Pancho Villa y no encontraba nada, encontré en las Sánchez Celis una vez, pero luego se les acababa”, detalló.

Dijo que ella vive sola con sus dos hijas, quienes no entienden la magnitud del problema y creen que se la pasa en la calle porque no la ven en su casa.

“Ya es mucho, he andado acarreando agua y yo me canso, me pierdo a buscar agua en todo Mazatlán y luego mis hijas dicen: ‘mi mamá se fue toda la tarde’, y sí, le digo: ‘pero ando buscando agua para tener aquí’, y es que todas están cerradas, llevo toda la semana buscando”, reiteró.

La colona la Villa Galaxia solicitaba el servicio en una planta purificadora de la misma colonia que estaba funcionando, de casualidad, mientras uno de los trabajadores, adolescente, le ayudaba a subir una gran cantidad de botes con agua a su vehículo.

“Nunca me había pasado esto, estoy muy desesperada, espero que se apuren a arreglar, porque yo escucho que todo lo mandan a los hoteles y a nosotros nos dejan, ya me enfadé, nunca me había pasado”.

Comentó que el recibo del agua ya le llegó.

Agregó que ella tiene una pequeña cisterna abajo de su casa, pero por temor a que se dañaran los cimientos, no lo hizo tan grande.

Ahora tendrá un par de tambos en su patio para prevenirse ante una situación similar en el futuro.