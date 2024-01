“Ya estamos cansados, nomás no resuelve nada la Jumapam, por más que reportamos no vienen, por eso estamos organizando un bloqueo este lunes a partir de las 07:30 horas en el crucero de este semáforo que es las avenidas Clouthier y Jacarandas, para ver si así nos atiende la Jumapam”, señaló Felipe, vecino del Fraccionamiento Villa Florida.

Y varios comerciantes de la zona aseguraron que están hartos de las fugas de aguas negras, ya que a parte de olor todo el día el drenaje, les baja las ventas, porque los clientes no llegan a sus negocios.

”Estamos perdiendo clientes, ya no llegan porque no se quieren ensuciar de drenaje, vea todo el día sale drenaje de esa alcantarilla, no es posible que no nos atienda la Jumapam, por eso queremos bloquear este lunes a temprana hora”, afirmó uno de los comerciantes reunidos con otros más en el lugar.