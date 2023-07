El municipio de Mazatlán está en primer lugar en Sinaloa en accidentes viales y muertes por este motivo, por encima de Culiacán y Ahome, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin, tras participar el lunes en el Consejo de Seguridad Pública en la capital del estado.

“Una cosa que me preocupó, la que más me preocupó es que estamos en el número uno en accidentes viales, ya lo había dicho ayer, por encima de Culiacán, pero con mucho, por encima de Ahome, entonces tenemos ese problema bastante fuerte”, recalcó González Zataráin.

“Y el otro tema es que estamos bajos en georreferenciación del accidente, es decir, sí lo tienen aquí georreferenciado, porque ya reclamé ayer mismo, pero no subieron a la Plataforma Estatal la georreferenciación, en esa georreferenciación identifican dónde hay mayor incidencia, ahí te va marcar cuáles son las avenidas más riesgosas y peligrosas en base a los hechos”.

Aunque dijo no traer las cifras a la mano, reiteró que se tiene una cifra muy alta en accidentes viales en Mazatlán, como un 10 por ciento arriba de Culiacán, pero es mucho porque el parque vehicular de Culiacán es más del doble que el de Mazatlán.

“Somos los que tenemos más pérdida de vidas en materia de accidentes viales, entonces sí es crítico”, expresó González Zataráin.

Añadió que en su caso ha visto accidentes viales en varias partes de la ciudad y le preocupa por qué no se está georrefenciando porque eso permite dar seguimiento a este tema con los datos que se alimentan, se suben a la Plataforma, por lo que este miércoles se realizará una reunión para ver esta problemática y a la misma participarán mandos y directivos de Protección Civil, Vialidad y Transporte, Instituto Municipal de Planeación, Tránsito Municipal y Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Más que falla es el exceso de motocicletas, también somos los número uno en (cantidad de) motocicletas y la mayoría de los accidentes, aclaro, son de motocicletas contra vehículos obviamente, participan los dos vehículos, eso nos dispara porque aquí hay más motocicletas, tú ves un motociclista y lo vemos todos los días subiéndose a la banqueta, brincando donde no debe de brincar, sin casco”, reiteró el Presidente Municipal.

“Lo que sí les digo es que es preocupante, yo no voy a esconder cifras, tal cual ahí están y yo le creo al Consejo de Seguridad Pública, quien lleva esta parte del Consejo que es el Secretariado Ejecutivo de Seguridad, que es Ricardo Jenny del Rincón, él trae las cifras”.

Dio a conocer que a todos los municipios se les recomendó contratar a más personal de Tránsito porque todos aducen que parte del problema es la falta de elementos y ellos tienen también cifras que a la mayoría de los ayuntamientos, por no decir todos, tienen un déficit muy alto de falta de policías preventivos y de Tránsito, un motivo de ello es que la gente ya no quiere ser policía y el que quiere no pasa los exámenes.

“Entonces hay esa falta de elementos que el Gobernador lo recomendó ayer, dijo: contraten saquen convocatorias, saquen, vuelvan a sacar, vemos cómo les ajustamos y les ayudamos en lo financiero, se ofreció el Gobernador a ayudarnos en materia de seguridad, dijo hagan un esfuerzo, yo les ayudo”, reiteró González Zataráin.

Recordó que ya egresaron 12 elementos de la Universidad del Policía y en diciembre se graduarán otros más de 60, algunos serán para la Policía Preventiva y otros para Tránsito Municipal, en Mazatlán hacen falta cerca de 60 elementos de Tránsito.

El Presidente Municipal precisó que una de las causas principales de los percances en Mazatlán es el tema de las vialidades.

“Por qué el tema de las vialidades, porque están además de saturadas; son vialidades que muchas de esas no cumplen, no tenemos el mismo nivel de vialidades que por ejemplo tiene Culiacán, que tiene muy buenas avenidas, aquí todos nos subimos al Malecón o nos vamos a la Gabriel Leyva o nos vamos a la Ejército Mexicano, no tenemos más opciones y ahí vamos todos corriendo, entonces se dificulta esa parte”, continuó.

“Tiene que ver con semáforos, todos le agregan algo, solamente el 2 por ciento (de los accidentes en Sinaloa) es por alcohol, 6 por ciento es por exceso de velocidad, entre exceso de velocidad y alcohol no llegas ni al 10 por ciento, estás en el 8, el grueso es el día a día, el motociclista, el repartidor que se te metió, chocó, te impactó, tú lo impactaste, falta de cultura vial”.

El que los conductores de automóviles vayan manejando y al mismo tiempo enviando mensajes de texto es uno de los factores muy altos, por lo que urge una campaña de concientización, por lo que en la reunión del miércoles se propondrá eso y se verá qué hacer porque no todo está bien en esta materia.