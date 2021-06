Prepara Oficialía Mayor operativo para jornada electoral, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Hasta el momento, el Gobierno Municipal desconoce cuáles serán las condiciones de la Ley Seca en Mazatlán, con motivo de la jornada electoral de este domingo, indicó el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Javier Lira González.

“Hablé con ellos y no me han mandado la versión oficial, he estado hablando constantemente con ellos, pero quizá tampoco han recibido instrucciones”, declaró.

Mientras tanto, dijo, la Oficialía Mayor hará sus operativos de manera normal, reasignando a los 32 inspectores de Comercio para cubrir todo el día.

Aseguró que tanto la Policía Municipal como el Operativo Redes van a hacer sus propios operativos.

La idea, recalcó, es vigilar que no se venda alcohol, y si así sucede, se llamará a las autoridades correspondientes, la Dirección de Inspección y Vigilancia, para que se infraccione el lugar.

En cuanto a fiestas particulares, el funcionario municipal dijo que se solicitan pocos permisos.

Y si la indicación será que no se consuma alcohol, pues no se les va a permitir que lo consuman, aunque ya tengan el documento en sus manos.

“El llamado a la ciudadanía es a que no tomen, a que respeten la Ley Seca”, declaró Lira González.

Poco después de mediodía, la Dirección de Inspección y Vigilancia emitió un aviso en el que establece que la suspensión de venta de bebidas alcohólicas en todo Sinaloa de las 2:00 horas del domingo 6 de junio, hasta las 9:00 horas del lunes 7 de junio.

La suspensión no aplica para la venta en restaurantes, solamente acompañadas por alimentos, en el horario normal señalado en la licencia.

Pueden consumirse en las salas de fiestas con permisos previos, siempre y cuando estas no sean vendidas, sino parte del servicio del festejo.