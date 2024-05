Pese a la controversia, protestas y posicionamiento de distintas partes involucradas, en torno a la construcción de una tirolesa en el Cerro del Crestón de Mazatlán, lugar donde está ubicado El Faro, ayer Grupo Petroil presentó el proyecto, defendió que no afectará negativamente al puerto y que tienen los estudios y permisos que lo avalan.

“¿Qué no es la Tirolesa Mazatlán? No es invasiva, no es contaminante, no impactará negativamente la naturaleza, no utiliza motores, ningún combustible para su funcionamiento, aprovecha los elementos naturales por lo que no hay contaminación en su operación”, se explicó mediante un vídeo de presentación.