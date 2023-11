MAZATLÁN._ El Movimiento Amplio Social Sinaloense informó que tiene más de mil personas, pertenecientes a grupos vulnerables, en apoyo a Claudia Sheinbaum.

El líder del MASS, Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, presentó más de 100 comités, que en total suman más de mil personas, ante personas de colonias de Villa Unión, de Concordia y de Mazatlán, reunidas en el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, en el que estuvo presente Manuel Guerrero Verdugo, secretario general de Morena, la mañana de este domingo.

Gutiérrez Sánchez recordó frente a los asistentes que hay algunos morenistas que rompieron con los principios del partido y por lo tanto han tenido que enfrentar a las autoridades.

Por su parte Manuel Guerrero recibió las listas de los comités.



En Morena buscarán perfilar bien a los candidatos

Con el antecedente del proceso judicial que enfrenta el morenista Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, quien llegó al poder por el voto de arrastre en las elecciones del 2018, el actual secretario General de Morena en Sinaloa, Manuel Guerrero, precisó, que en su partido no todas las personas son iguales y existen buenos cuadros.

“No todas las personas somos iguales, tenemos un gran presidente de la República, tenemos un gran Gobernador y tenemos muchos cuadros, tanto de mujeres, como de hombres, que son mucho muy valiosas, que llevan muy bien los principios de Morena de no mentir, no robar y no traicionar”, comentó Guerrero.

“Y no por ello, por lo que presuntamente hay hechos que consumó alguien de Morena, quiere decir que así va a ser siempre, creo que hay cuadros muy preparados, cuadros qué han sido probados y que indiscutiblemente, van a hacer una gran labor en el lugar donde estén, estamos muy claros que Morena tiene que perfilar los mejores cuadros”, añadió.