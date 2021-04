Presenta Rosa Elena Millán a candidatos de Fuerza México en el sur de Sinaloa

La candidata a la Gubernatura de Sinaloa de Fuerza México, Rosa Elena Millán Bueno, encabezó este martes la presentación de los abanderados de dicho instituto político a los diferentes cargos de elección popular en el sur de Sinaloa y llamó a turistas y locales a cuidarse con los protocolos sanitarios en este periodo vacacional de las semanas Santa y de Pascua.

“Antes de iniciar nosotros con nuestras participaciones para nosotros es importante el llamado a la ciudadanía, el llamado a todas ya todos los que acuden a este bellísimo puerto ya todos los lugares de esparcimiento para que podamos cuidarnos mucho y cuidarnos a todos, es responsabilidad nuestra nuestra familia, nuestro entorno, pero también es responsabilidad colectiva de todos ”, expresó Millán Bueno en conferencia de prensa en conocido restaurante de este puerto.

“Yo quiero decir que me da mucho gusto estar hoy, esta mañana junto con una persona a quien aprecio, admiro y reconozco su trayectoria y su gran deseo de servirle a Mazatlán como es nuestro candidato Samuel Lizárraga Camacho, muchas gracias Samuel por la oportunidad de hacer equipo y de estar aquí juntos ”.

También anunció a Alberto Sandoval Toledo Tolosa, candidato a Presidente Municipal de San Ignacio; Selene Orozco Macías de Concordia, Virgilio Sarmiento Sánchez de El Rosario, y de Escuinapa Guadalupe Acosta.

Además, anunció a Iveth Daniela Félix Romero como candidata a Diputada por el Distrito 20 Electoral, a Martha Ofelia López para el Distrito 21, Verónica López del Distrito 22, Guadalupe Ríos Piña del Distrito 23 y Enrique Urzúa Angulo del Distrito 24 Electoral.

En el evento al que también asistieron integrantes de las planillas de regidoras y regidores y, de síndicos y síndicas procuradoras de estos municipios, dijo que es interés cumplir escrupulosamente la ley en materia electoral, el respeto que se debe tener a la normatividad.

“Ustedes saben, he sido legisladora local en dos ocasiones, en la 55 y en la 60 Legislatura y he sido Diputada federal en la 63 Legislatura Federal y por supuesto que ser iniciadora, impulsora y haber hechos muchas leyes que hoy son Derecho vigente me hace también en congruencia ser muy congruente ser muy responsable de la aplicación y de la observancia total de las mismas, en ese sentido para mí es muy importante respetar el aspecto legalidad de no campañas anticipadas, de no reuniones disimuladas y de no pretender de ninguna manera evadir la ley”, continuó.

“Y que en esta competencia sea pareja, sea equitativa y que priven por supuesto las propuestas, priven el respeto y priven también la salud de la ciudadanía, que generemos campañas a mucha conciencia donde lo importante aquí, aún y cuando estamos ya en semáforo amarillo evitemos a toda costa que después de Semana Santa o del arranque de las campañas estemos otra vez en una situación de alta vulnerabilidad, nada hay más importante que las familias sinaloenses y la salud de todos”.

Recalcó que es entendible que Sinaloa atraviesa por un momento de duelo, hay muchas familias que han perdido a sus seres queridos, atraviesa también por una etapa de reactivación económica que mucho fortalecen e impulsan a hacer propuestas serias que impulsen el desarrollo del estado que en su momento se darán a conocer.

“Pero también nos interesa que sepan quiénes somos, por qué estamos aquí, qué queremos hacer, nos interesa que sepan que tenemos más de 30 años de trayectoria y que buscamos por supuesto potencializar la equidad de género en materia de participación política de la mujer, nos interesa que sepan que hablamos de temas de mujeres, pero también sabemos hablar de temas de economía, de desarrollo regional, de agricultura, de ganadería, de pesca, de economía, de derechos humanos, de salud por supuesto como directora del Seguro Popular que es un tema que fue para mí de las más hermosas que he tenido”, subrayó, entre otros puntos.

Por su parte el candidato de Fuerza México por la Alcaldía de Mazatlán, Samuel Lizárraga Camacho, ex delegado en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, también pidió a la ciudadanía cuidarse de la pandemia del Covid-19.

“Hay que cuidarnos, hay que protegernos, hay que seguir todos los protocolos de cuidado, su servidor ha trabajado mucho tiempo en el tema de salud, fue delegado estatal del Seguro Social, pero también fui de intendencia, como también sé limpiar, como también sé los protocolos de seguridad ”, agregó Lizárraga Camacho.

“Entonces es muy importante que como equipo seguimos sumando, haciendo cosas buenas, pero siempre con los protocolos de cuidado, es por el bien de ustedes, por el bien de todos ustedes y por el buen de Mazatlán y por el bien de Sinaloa”.