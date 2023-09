”Normalmente las víctimas de trata de personas no se reconocen como tales y eso hace más invisibilizado el problema, al no reconocerte no denuncio y no es perseguido este delito”, indicó Félix Santana.

”Toda esta gran cantidad de usos y abusos de personas nos lleva a entender que la trata tiene dos naturalezas; por un lado se convierte en un delito que tiene que ser investigado, perseguido y castigado, pero por otro tiene que ser atendidas las víctimas”, expresó Santana Ángeles.

En el evento estuvieron presentes el Alcalde de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin; Fabiola Alanís Sámano, Comisionada Nacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; María Teresa Guerra, Secretaría de las Mujeres en Sinaloa y Eneyda Rocha Ruiz, Presidenta del DIF Sinaloa, en representación del Gobernador Rubén Rocha Moya.

En representación del sector hoteleros asistieron José Ramón Manguart y Carlos Berdegué, quienes reiteraron su compromiso para ayudar a erradicar la trata de personas.