Los libros “Cuentos de mi México” y “Relatos de Mazatlán” del Chef Gilberto del Toro Coello, en su nueva faceta como escritor, fueron presentados la tarde de este miércoles ante amigos, familiares, doctores y público en general en conocido restaurante ubicado en la Plazuela Machado.

“(Es) básicamente querer compartir experiencias propias y dejar una especie de legado para que quede para las futuras generaciones”, dijo el reconocido Chef en la presentación y a pregunta expresa de la periodista Leda Garrido, que escribió el prólogo del libro “Relatos de Mazatlán”, y quien presentó la obra junto con la esposa del escritor, Margarita Rojas.

En la presentación de los libros la esposa del Chef manifestó que con esto se presenta una nueva faceta de Gilberto del Toro y en “Relatos de Mazatlán”, en uno de los relatos, se exponen las vivencias que tuvieron de niños con el paso del huracán Olivia.

“Hay una historia corta, la primera que él escribió, que fue de niños en su casa y yo en la mía y lo escribimos en Mazatlán, vivimos el huracán Olivia y fueron impactantes, es una historia de amor y un día me dijo qué crees, inscribí mi cuento a un concurso y a los días me dijo fue escogido entre 700 escritores, escogieron su cuento para hacer un compendio de libros de Latinoamérica, son 20 escritores que trae ese libro”, continuó Margarita Rojas.

También expuso que hace 5 años el Chef Gilberto del Toro sufrió un infarto cerebral por lo que quedó imposibilitado en movimiento, en la coordinación, movimientos finos, en leer, escribir, inclusive en recordar y actualmente se encuentra en recuperación.

“Inicialmente lo hizo como para desenterrar de su mente su vida, tratar de recordar, empezó a escribir para recordar, para empezar a recordar y sobre todo porque una persona tan activa de repente está limitado, un cansancio crónico extremo durante las terapias y durante el día, entonces él buscaba como qué hago y empezó a escribir”, continuó en el evento en el restaurante Gala Bistrot.

“Entonces une su historia aquí, tiene demasiadas anécdotas y me decía: no quiero pasar a ser irrelevante, yo quiero seguir relevante, eso me retumbaba mucho en la mente durante el proceso de recuperación porque decía yo qué quiere decirme con eso, lo que quiero decirle a todos los que vayan a empezar a leer sus libros es que son grandes proyectos de vida”.

Por su parte la periodista Leda Garrido manifestó que para ella fue una sorpresa encontrar que el trabajo que Gilberto del Toro estaba realizando, empezando sobre todo que se trata de un profesional de la gastronomía.

“En este momento lo que yo quisiera es resaltar el trabajo que él ha realizado, Magui nos puede platicar un poquito de en qué momento se dio ese proceso de escritura del Gilberto del Toro para poder partir de ese punto y valorar el trabajo que él ha estado realizando dentro de lo que es la escritura, estamos hablando de un Chef altamente reconocido que de repente descubrimos que es también un excelente narrador”, expresó Leda Garrito.

En el libro Relatos de Mazatlán vienen una serie de relatos como “Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción”, “Arañas, Pulmonías y Aurigas”, “Las Tres Islas” y “La Plazuela Machado”, entre otros.

Mientras que la obra “Cuentos de mi México” contiene cuentos como “Un temporal perfecto” sobre un tórrido romance teniendo como trasfondo el huracán “Olivia”; “La Historia de la Quinta Echeguren”, “El Schindler Mexicano”, un repaso sobre la vida del Embajador mexicano Gilberto Bosques Saldívar y “Vida y Obra de Pedro Infante”, entre otros.