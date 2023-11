MAZATLÁN._ Fueron 64 casos de violencia, con 17 detenciones de presuntos agresores, los qué se reportaron a la Unidad Especializada de Prevención a Violencia Familiar y de Género (Uneprevif) en la última semana de octubre, así lo dio a conocer el titular de este departamento derivado de la Secretaría de Seguridad Pública, José Francisco Brión González.

El coordinador de Uneprevif mencionó que en el periodo señalado anteriormente, los reportes estuvieron a la baja, ya que normalmente se reciben alrededor de 90 reportes de esta índole, los cuales llegan a través de la línea de emergencias del 911 o del número directo al 6699868126.

“La semana pasada (última de octubre) podemos decir que fue una semana a la baja, brindamos un total de 64 atenciones totales”, mencionó el coordinador de Uneprevif, entrevistado por Noroeste en los pasillos del Ayuntamiento el pasado 30 de octubre.

Este grupo atiende los reportes de personas violentadas dentro del núcleo familiar, otorgando acompañamiento, traslados e incluso espacios de pernoctación.

“Seguimos atendiendo los reportes, abocándonos a lo que nos toca, lo que es violencia familiar, la prevención del delito, asesorando, acompañando, asesorando psicológicamente a las víctimas”, dijo Brión González.

“Prevalece la violencia hacia la mujer. No podemos decir que los hombres no son agredidos, pero es mucho menos el índice, no hay nivel de comparación”, añadió.

Las zonas en las que aumentan este tipo de reportes son Santa Fe, ‘Praderas Doradas’, Francisco I. Madero, Urías, El Castillo, aumentando su índice en fines de semana, declaró.

“Los fines de semana en la nochecita, sabemos que el agresor ya agarró dinerito y anda por ahí comprando lo que le gusta tomar y se sale de control la situación”, comentó.

Uneprevif se encarga de atender los llamados como primer respondiendo en la mayoría de los casos, esto por ser un equipo operativo, sin embargo las denuncias deben presentarse ante las instancias correspondientes, como es la Vicefiscalía General del Estado.