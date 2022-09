$!Prevén para finales de febrero de 2023 la apertura al público del Nuevo Acuario de Mazatlán

En entrevista al término de un recorrido con personal de medios de comunicación por este Nuevo Acuario para conocer los avances que lleva la obra en los diferentes espacios con que contará para la exhibición de especies, agregó que el Gobierno del Estado como representante de los entes contratantes del Contrato por Asociación Público Privada decide si otorga la prórroga o no o pide más información.

”Cuando se firmó eso que se concursó a mediados del 18 (2018) nadie imaginaba que iba existir una pandemia (la del Covid-19), cuando llega la pandemia todo se tiene que modificar por eso cambian los costos y cambian los tiempos, el contrato dice: para que el desarrollador pueda modificar su fecha de terminación de obra y apertura al público tiene que justificar por escrito y comprobar por qué no va a poder terminar”.

”Esta es la tercera prórroga, el 100 por ciento (de los costos de las prórrogas los ha solventado el desarrollador), no tenemos ningún incumplimiento (como dijo públicamente este mismo martes el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres de manera pública tras manifestar que también se acabó el dinero del Nuevo Acuario), cuándo sucede un incumplimiento, cuando nosotros estamos obligados a hacer algo y no lo hacemos, hoy no tenemos ningún incumplimiento”.

En el caso de la prórroga nadie está obligado a lo imposible, no hay nada que cuando alguien cierra un mes, tres o seis meses operaciones pues no se puede terminar a tiempo, reiteró tras en recorrido en el que también fue acompañado por el director de Construcción de Kingu Mexicano, Carlos Érick García y el director ejecutivo del Nuevo Acuario de Mazatlán, Rafael Favela.