$!Primaria de La Cofradía ya tiene techumbre y pavimentan calle en El Roble, Mazatlán

El Gobierno de Mazatlán entregó en La Cofradía y en El Roble dos obras que requirieron una inversión de 2 millones 770 mil 754 pesos.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que llegó la hora de la zona rural, luego de años de haber estado en el olvido.

“Hoy las cosas son diferentes, hoy somos un gobierno transformador que viene a purificar la vida pública del País, y si no saben qué significa purificar la vida pública, es hacer que los funcionarios trabajen con honestidad, con transparencia y ahí se resumen los principios de este movimiento transformador: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.