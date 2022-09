$!Profepa clausura en Mazatlán obras en la glorieta ‘del corazón’ en el Paseo del Centenario

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente colocó este miércoles sellos de clausura a la remodelación de la glorieta “del corazón”, en el Paseo del Centenario.

Por la mañana, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, director de Obras Públicas Municipales, rechazaba desde el lugar que los trabajos hubieran sido clausurados por la autoridad federal.

Sin embargo, durante su visita a la zona “coincidió” con personal de Profepa que estaba colocando los sellos.

“No pasa nada, aquí no pasa nada, no hay clausura, nosotros ingresamos en esta semana el permiso, ellos vienen a colaborar en lo que tú estás metiendo de permiso, que estás poniendo esto, que estás poniendo lo otro, vienen a colaborar, hay una exención del tema del permiso, ¿por qué? porque estás haciendo una obra, es una obra de 100 años donde no te estás yendo a los alrededores de la misma, sino todo es interior”, aseveró.

“Hay una cláusula, por eso traemos ahí nosotros un abogado ambiental para corroborar esa información, lo mandan a Semarnat, Semarnat revisa que efectivamente no nos salimos de los polígonos, le dan la ‘palomeada’ y ya queda”, añadió.