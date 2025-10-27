Prohibirán ingreso de bebidas embriagantes y mobiliario grande a panteones en celebración del Día de Muertos

MAZATLÁN._ Tras manifestar que se han entregado 150 permisos a vendedores para esta celebración, el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán, Ángel Fernando Arballo Quintero, dio a conocer que durante los festejos del Día de Muertos no se permitirá ingreso de bebidas alcohólicas ni mobiliario grande a los panteones.

“En los últimos días antes del Día de Muertos es cuando más se acercan, ahorita a comparación del año pasado tenemos más, van 150 solicitudes, el año pasado fueron 125, entonces hay más permisos, en su mayoría son floristas y algunos de comida y todos son en los panteones”, añadió Arballo Quintero.

“Hasta ahorita todos son locales, son 111 en Mazatlán y el resto son en Villa Unión, los comerciantes son locales, ...siempre hemos tratado de apoyar al local, de una u otra manera hemos tratado de apoyar al local, hasta ahorita no nos han caído personas de fuera a solicitar permiso, tal vez vengan al último día a pedirlo, pero de momento el apoyo es totalmente a los locales”.

En entrevista con personal de medios de comunicación también dijo que en los panteones se va permitir el ingreso de grupos musicales, pero esos grupos nada más deben ser de cuatro elementos.

“Se va permitir que haya grupo musical, pero nada más los grupos pueden ser de cuatro integrantes máximo y con una bocina pequeña, nada más, en el caso de los floristas como les comenté son los que llevan el permiso”, precisó.

“Bebidas alcohólicas tampoco, solamente lo que es la música y en este caso que la gente va de visita, sí algo permisible, ahí se va usar criterio, yo le digo a los inspectores que usen criterio, pues si llega alguien con un mueble gigante pues no, pero si es una silla, dos sillas porque va una persona adulta pues es permisible dejarlo pasar”.

El operativo por parte del personal de Oficialía Mayor en los panteones se implementará de las 7:00 a las 19:00 horas por la celebración del Día de Muertos, informó Arballo Quintero.