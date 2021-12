Promete el Gobierno de Mazatlán dar detalles del concierto de Christian Nodal; a veces sale mal el negocio, dice Secretario del Ayuntamiento

Muchas veces se puede hacer un mal negocio en el tema de los eventos, señaló Édgar Augusto González Zataráin, Secretario del Ayuntamiento, luego que se le cuestionara lo poco que recaudó el concierto de Christian Nodal en Mazatlán.

Este domingo Noroeste publicó un reportaje donde reveló lo que costó la logística para celebrar el concierto del sonorense en Mazatlán el 20 de octubre: la Comuna erogó 2 millones 781 mil 808 pesos, pero solo recaudó 2 millones 226 mil 600 pesos.

Inicialmente este concierto se planteó como un evento para recaudar fondos para las personas afectadas por los huracanes ‘Nora’ y ‘Pamela’, que dejaron estragos en Mazatlán, pero el costo fue más elevado que los beneficios económicos.

González Zataráin sostuvo que él aún no formaba parte del Ayuntamiento cuando se celebró el concierto, que habrá qué revisar el tema, pero adelantó que muchas veces los negocios no salen como uno espera.

“Déjame empaparme en ese tema, y sí, claro, hay que preguntarle al responsable de esa área”, compartió.

“habrá qué ver, digo, no me adelanto, pero muchas veces tú puedes hacer un mal negocio en un concierto donde no va, la gente simplemente no va, y no puedes hacer nada, son riesgos que corres, muchos empresarios que se dedican al espectáculo corren esos riesgos”, subrayó.

El funcionario municipal sostuvo que en el tema de eventos, aún se ve el miedo de la ciudadanía por acudir a ellos, y tal vez eso influyó a la poca gente que asistió al concierto de Nodal en Mazatlán.

“A veces ganan, a veces pierden, a veces no sacan ni los gastos, o a veces salen tablas, pero es un riesgo que se corre”, expresó.

“Todavía hay miedo, hay temor, y más con ese anuncio de la cuarta ola existe temor... estamos ya metidos en esa dinámica, ya lo traemos desde hace días, y hoy hacemos un corte de caja en el sentido de ver cómo vamos en ese tema”, agregó.