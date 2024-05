Durante su gobierno se eliminará el cobro de la carta de no adeudo de los tianguistas y exentará a los adultos mayores del permiso anual, informó Guillermo Romero Rodríguez, candidato a la alcaldía de Mazatlán por la Coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, esto se en respuesta a las necesidades de los tianguistas del puerto.

De acuerdo a un comunicado, tras conocer de primera mano la situación de estos comerciantes y los cobros que enfrentan por parte de la autoridad municipal, Romero Rodríguez expresó su preocupación por las condiciones injustas que afectan a cientos de familias que dependen de esta actividad para su sustento.

“La carta de no adeudo, no la vamos a cobrar, no es un tema recaudatorio, la gente que trabaja en un tianguis son muchas familias, pero tienen muchas necesidades y les cobran por todo. No le vamos a cobrar la carta de no adeudo, a los adultos mayores, tampoco se les va a cobrar ya el permiso”, afirmó.

El candidato destacó que los comerciantes de tianguis sufren cobros excesivos y cuotas indebidas, impuestos por las dependencias municipales.

Señaló que bajo su gobierno, los tianguistas recibirán un trato justo.

Para garantizar esta justicia, Romero anunció que realizará una limpieza en el departamento de Oficialía Mayor, para eliminar prácticas corruptas y abusivas.

Además, se establecerá un número de contacto especial donde los comerciantes podrán reportar cualquier abuso por parte del personal del gobierno, asegurando una respuesta rápida y efectiva.

Insiste en que le dañan su publicidad

Guillermo Romero Rodríguez, candidato a la alcaldía de Mazatlán por la Coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, insiste en denunciar que le han dañado su publicidad electoral.

De acuerdo a un comunicado, Romero Rodríguez denunció que más del 90 por ciento de su publicidad ha sido destruida.