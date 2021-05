Promete Paco Ortiz trabajar en iniciativas a favor de pescadores y agricultores

El amigo 23, Paco Ortiz continúa su campaña con ánimos e ímpetu

MAZATLÁN._ Francisco Javier Ortiz Rosales, candidato a la Diputación de su Distrito por el Partido RSP por el Distrito 23, dijo que trabajará en iniciativas que respondan favorablemente a pescadores y agricultores, dos sectores cada vez más golpeados y en crítica situación.

Mejor conocido como Paco Ortiz, quien se hace llamar “El amigo del 23”, recorre el centro de Mazatlán en los alrededores del Parque Zaragoza y Cerro de la Nevería, llevando a los vecinos el saludo y sus propuestas que habrá de presentar cuando llegue al Congreso del Estado, de acuerdo a información de un boletín de prensa.

En la recta final de su campaña y con ánimos e ímpetu sigue recorriendo su Distrito, el cual es muy amplio y extenso territorialmente.

“Los inconvenientes que surgen en la campaña, como el que la camionetita se haya descompuesto y de mi bolsillo haya tenido que sacar para la reparación, no implica el sentirme derrotado, sino que me empuja más para inyectarle más ganas a la campaña. El que la gente deposite en mí su confianza con eso me anima a seguir adelante.”, expresó Paco Ortiz.

También estuvo invitado por Grupo 7 Radio en Studio 93.1 FM donde habló de las propuestas que tiene para los sectores pesqueros y agrícola, luego de que estos sectores productivos han sido fuertemente golpeados por las nuevas iniciativas de austeridad del Gobierno federal, ante este panorama, Paco Ortiz dijo que trabajará en iniciativas que los apoyen.