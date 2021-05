Promete Pucheta comedores comunitarios en colonias de Mazatlán

MAZATLÁN._ Las familias en extrema necesidad de cada colonia de Mazatlán contará con alimentos sin costo con la puesta en marcha de los Comedores comunitarios, afirmó el candidato del PRI, PAN y PRD, Fernando Pucheta Sánchez.

Luego del festejo del Día de las Madres, Pucheta visitó a doña Rita, de la Colonia Constitución, quien a sus 77 años se quedó a cargo de su nieto de 10 años, Lupito, ya que fue abandonado por su madre, de acuerdo a un comunicado.

Doña Rita se encuentra en silla de ruedas y vive prácticamente de la caridad junto con su nieto. De la Iglesia cercana les llevan desayuno cada tercer día. Lupito va y hace mandados a los vecinos y le lleva el poco dinero que logra reunir. Ellos sobreviven también con el apoyo del Gobierno federal.

Además se promoverá una iniciativa ante el Congreso del Estado para que los adultos mayores de 80 años en extrema necesidad no paguen agua potable y predial durante mi administración, agregó el ex Alcalde. Puntualizó que los apoyos del Gobierno federal a los adultos mayores no se van a eliminar, como se ha dicho; se encuentran ya establecidos dentro de la Constitución, aseguró.

Pucheta externó que este es un ejemplo de los múltiples casos que hay en el mundo. Se ocupa más sensibilidad del Gobierno local.

“Por eso, en mi Gobierno se van a regresar al menos los 12 comedores comunitarios para todas aquellas personas que lo necesiten, el programa de médico en casa y todo el apoyo en becas para que los niños continúen con sus estudios”, dijo.