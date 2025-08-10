Pronostican lluvias durante la tarde de este domingo en Mazatlán

MAZATLÁN._ Lluvias de entre 5 a 25 milímetros acompañadas de viento y actividad eléctrica se pronostican para la tarde de este domingo en Mazatlán y gran parte del estado, de acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil.
“Las bandas nubosos que cubren gran parte del estado de Sinaloa, continúan favoreciendo con alta probabilidad de lluvias para los municipios”, informó dicha Coordinación en un comunicado de prensa.
“Ante los modelos de pronóstico, para Mazatlán se esperan lluvias moderadas, con acumulados que van de los 5 a los 25 milímetros, acompañadas por rachas de viento y actividad eléctrica”.
Por ello recomendó a la población a estar atenta y tomar precauciones en caso de ser sorprendida por las lluvias durante sus actividades o en el retorno a sus hogares.
Si los niveles de agua se incrementan en las vialidades se recomienda resguardarse por unos minutos hasta que desciendan o tomar rutas alternas por zonas altas.