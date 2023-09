“Se supone que esos productos, esa comida, eran para los de la casa de los estudiantes, entonces al no ver estudiantes en las casas, en dónde, en qué aplicaron ese dinero”, comentó el representante.

“Le regalamos a más de mil estudiantes tres tacos de carne asada, una taquiza pues, una réplica de lo que pudo haber ocurrido con la compra de esos productos. Estamos denunciando compras irregulares, a sobre precio del presupuesto de la Universidad que se ha gastado impunemente por las autoridades universitarias, a favor de un partido político, el PAS”, puntualizó Tomás Valenzuela, representante del Movimiento Democrático Universitario.

Asimismo, precisó que tienen tiempo exigiendo que se realice una auditoría a la Universidad, a las arcas financieras de la institución del dinero que otorga el Gobierno del Estado y el ingreso de recursos propios.

El representante detalló que las autoridades universitarias se han negado a ser auditadas, a ser revisadas, en qué, cómo y quién gasta los recursos.

“Hoy por ejemplo tenemos que hay grupos de 70 alumnos de nuevo ingreso; no hay mesabancos, no hay aire acondicionado, no hay agua para que los alumnos estén tranquilos y recibiendo sus clases normalmente. Hay una alteración. Entonces decimos si ese dinero de las tortillas y de la carne se hubiera aplicado al mantenimiento a los aires, en compra de aires acondicionados nuevos, pupitres o mesabancos, otra cosa fuera”, añadió.